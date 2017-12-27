قصر الثقافة والفنون يكرّم الشاعر الراحل بدر شاكر السياب في البصرة

احتشد عدد كبير من الأخوة الصابئة المندائيين والمسيحيين والكرد الفيليين والبهائيين وأصحاب البشرة السمراء وغيرهم، في لقاء مفرح وفي مشهد يدلّ على روعة التعايش السلمي، حيث احتضنتهم قاعة نادي الأطباء وسط البصرة في مهرجان، حضره العشرات من أبناء المدينة الفيحاء المعطاء الذين يمثلون لوحة تحت راية العراق الغالي، ومنهم مديرو دوائر رسمية ورؤساء منظمات مجتمع مدني وشخصيات أكاديمية وشرائح أخرى تمثل مجتمع مدينة البصرة، وحوى المهرجان بازارًا ومعرضًا للكتاب والرسم وسوقًا للأعمال اليدوية والفنية.

وأوضح مدير برامج منظمة "باو" في البصرة محمود البجاري، قائلًا "نحتفل اليوم بهذا الكرنفال الكبير بحضور ألأقليات في محافظة البصرة الذي يهدف إلى بث روح التضامن والتعايش السلمي بين مختلف المكونات لشعبنا البصري عبر القيام بأنشطة وفعاليات ثقافية وفنية مشتركة تعبيرًا عن المحبة والتلاحم وروعة العمل المشترك الذي يحقق السعادة للجميع لأنها سعادة الانتماء للوطن العزيز".

وأكّد مدير قصر الثقافة والفنون في البصرة عبد الحق المظفر، بالقول "كما هو معروف لدى دوائر الدولة في البصرة ولدى منظمات المجتمع المدني بأن لقصر الثقافة حضورًا مميزًا في العديد من الفعاليات التي تقام ولنا مشاركتنا المعروفة تعبيرًا عن روح التعاون مع الجميع لصناعة العطاء والارتقاء بمفردة التعايش، انطلاقًا من روح المواطنة".

وزار وفد من موظفي قصر الثقافة والفنون في البصرة، برئاسة المظفّر، بيت السيدة آلاء ابنة الشاعر بدر شاكر السياب وسط البصرة ليحلّوا ضيوفًا على هذه العائلة الكريمة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لرحيل الشاعر الكبير، وتخلل استذكار جوانب من حياة الشاعر وهو رائد التجديد في الشعر العربي الحديث، وذكرت ابنته معلومات جديدة عن حياة والدها لم تكن معروفة قبلًا عن حياة هذا الشاعر الذي لا يغيب، والذي يمتلك حضورًا في أرجاء المعمورة بشكل قلّ مثيله، إذ ما زال عدد كبير جدًا من الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث والدراسات الإبداعية تدرس قصائده، وتدرس حياته وتدرس ذكاءه الشعري.

وأشار المظفر إلى أنّ السياب لم يغب عن فعاليات وأنشطة القصر، وكان حاضرًا في مناسبات متعددة من خلال أحبته وعشاقه ودارسي قصائده الذين يقيمون أنشطتهم في رحاب هذا القصر أو الذين يوجه لهم قصر الثقافة الدعوة لتنفيذ فعالية أبداعية محدّدة يقيمها القصر، تتناول الشعر والأدب والثقافة بشكل عام، كما أشادت السيدة آلاء كثيرًا بأنشطة وفعاليات قصر الثقافة التابع لدائرة العلاقات الثقافية العامة.

وزينت غرفة الاستقبال مكتبة الشاعر بدر شاكر السياب، التي تضم العديد من الكتب التخصصية في الأدب العربي والأدب الإنجليزي، حيث أنّه إلى جانب الأدب العربي، أكمل السياب دراسة أخرى في الأدب الإنجليزي، والمكتبة حافلة بالكتب التي تضم اللغتين، ومعروف عنه أنّه ترجم العديد من القصائد العالمية إلى اللغة العربية، وتركت هذه الزيارة أثرًا طيبًا في نفوس العائلة لاستذكار وزارة الثقافة للشاعر الكبير.