كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن حضورها إلى المملكة العربية السعودية، قريبًا، لإحياء حفل فني مخصص للسيدات بإحدى المناطق السعودية.

ونشرت مريام في حسابها عبر إنستغرام، السبت (23 ديسمبر 2017)، مقطعًا مصورًا مدته ثوانٍ معدودة؛ حيث وجهت خلاله رسالة قائلة: "بنات السعودية مستعدات؟"

كما عبرت ميريام عن حبها للمملكة بنشرها رمز العلم السعودي عبر حسابها الرسمي على تويتر، ما أثار التساؤلات عن موعد وموقع حفلها المقبل بالمملكة.

وردت بعض المغردات السعوديات على تغريدة مريام بالتفاعل بإيجابية، إذ قالت المغردة "وصايف":

"مسسستعدددديييين لعيونك مستعععدددييين".

بينما علقت المغردة ملاك العبدالله: "حلم حياتي احضر لك حفله والله مو مصدقة احبك احبك احبك احبك احبك".

ولم يعلن أي من الحساب الرسمي لـ"رزونامة الترفيه" أو "هيئة الترفيه" أي تفاصيل عن الحفل المتوقع تنظيمه قريبًا بالمملكة.