وزير الداخلية السعودي يفتتح مركز الإمداد لحرس الحدود بالربع الخالي

افتتح وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، (أمس الخميس 28 ديسمبر 2017م)، مركز الإمداد والإسناد التابع للمديرية العامة لحرس الحدود في الربع الخالي.

وأزاح الوزير، الستار عن اللوحة التذكارية معلنا افتتاح المركز، وبعد ذلك تجول وزير الداخلية في مرافق المركز واطلع على أقسامه مستمعا لشرح موجز عن كل قسم.

وشاهد الوزير فيلماً وثائقياً عن المهام التي سيقدمها المركز لوحدات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، وحراسة المرافق المهمة في منطقة الربع الخالي من خلال تكثيف التواجد الأمني والمشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف في منطقة الربع الخالي، إلى جانب إمداد وتموين طيران الأمن لتمكينه من أداء مهامه الأمنية الجوية وعمليات البحث والإنقاذ.