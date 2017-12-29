وزير الداخلية السعودي يفتتح مركز الإمداد لحرس الحدود بالربع الخالي

افتتح وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، (أمس الخميس 28 ديسمبر 2017م)، مركز الإمداد والإسناد التابع للمديرية العامة لحرس الحدود في الربع الخالي.
وأزاح الوزير، الستار عن اللوحة التذكارية معلنا افتتاح المركز، وبعد ذلك تجول وزير الداخلية في مرافق المركز واطلع على أقسامه مستمعا لشرح موجز عن كل قسم.
وشاهد الوزير فيلماً وثائقياً عن المهام التي سيقدمها المركز لوحدات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، وحراسة المرافق المهمة في منطقة الربع الخالي من خلال تكثيف التواجد الأمني والمشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف في منطقة الربع الخالي، إلى جانب إمداد وتموين طيران الأمن لتمكينه من أداء مهامه الأمنية الجوية وعمليات البحث والإنقاذ.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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