خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء لوزير الدفاع الكويتي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.

ورحب خادم الحرمين بالشيخ ناصر الصباح ومرافقيه في المملكة، الذي نقل له تحيات أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين. وعقب ذلك تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين.

وحضر الاستقبال الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية.

كما حضره الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبد العزيز.

ووصل الشيخ ناصر صباح الأحمد، اليوم، إلى الرياض، وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، وسفير دولة الكويت لدى المملكة.