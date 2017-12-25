فريد الديب يكشف عن حصيلة ثروة مبارك في بنوك سويسرا

أصدرت الحكومة السويسرية قراراً يتضمن إلغاء تجميد أموال الرئيس المخلوع ” محمد حسني مبارك” وجميع رموز النظام، حيث أثار هذا القرار جدلاً كبيراً في الشارع المصري، حيث أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وأكد الخبراء أن الحكومة المصرية ستبذل قصارى جهدها من أجل استعادة أموال ” مبارك” المهربة للخارج إلى خزانة الدولة المصرية، وأشار البعض إلى أن ثروته في الخارج تعادل المليارات، حيث خرج علينا المحامي الشهير ” فريد الديب” ليكشف لنا عن ثروة مبارك الحقيقية.

بعد ست سنوات تقريباً من الجدل وتضارب الأقوال في الشارع المصري بشان ثروة الرئيس السابق” محمد حسني مبارك” في بنوك سويسرا، وخاصة بعد تداول البعض عن وجود أرصدة مالية وعقارات للرئيس خارج البلاد منها سويسرا، حيث حسم المحامي ” فريد الديب” الجدل بشأن أموال مبارك وأكد للجميع، حيث قطع الشك باليقين، وخرج ببيان هام أعلنه على بعض المواقع الإخبارية ويتضمن جميع أموال مبارك في خارج البلاد، منذ بدء محاكمته في 2011 وحتى إلغاء تجميد الأموال في سويسرا.

وأكد الديب من خلال البيان الذي نشره بصفته محامي الرئيس المخلوع ” محمد حسني مبارك”، والذي أكد فيه حقيقة وجود أموال خارج البلاد للرئيس المخلوع، مؤكداً أن الرئيس لايوجد له أموال ولا عقارات خارج الدولة المصرية ولا أي بنوك في العالم، مؤكداً أن حصيلة ثروة مبارك التي خرج بها طيلة حياته موجودة في أحد البنوك المصرية.