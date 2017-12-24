شرطة دبي تخالف سائقاً انشغل ببث مباشر عبر «إنستغرام»

سجلت شرطة دبي مخالفة مرورية على أحد رواد وسائل موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، لانشغاله ببث مباشر مع متابعيه عبر حسابه، والرد على ملاحظاتهم واستفساراتهم، أثناء قيادته مركبته على شارع الشيخ زايد.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري،إن الواقعة رصدت وأبلغت بها شرطة دبي، عبر قنواتها المخصصة للتواصل، وتمت متابعة صاحب الحساب لربع ساعة تقريباً، قبل تحرير مخالفة للسائق، وإشعاره بذلك.

وأضاف أن صاحب الحساب أكد للشرطة أنه حريص على تثبيت هاتفه، ولا يمسكه بيده، لكن شرطة دبي لفتت انتباهه إلى أن مجرد قراءة ردود وتعليقات متابعيه يشتت انتباهه عن الطريق. وأوضح المري أن شرطة دبي تعزز حرية أفراد المجتمع، في ممارساتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على ألا يمس ذلك سلامتهم، أو سلامة غيرهم من أفراد المجتمع، مؤكداً أنه لا أحد يمكنه أن يتخيل عدد الحوادث التي تقع بسبب الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة. وأضاف أن شرطة دبي اتخذت إجراءها، بناء على إشعار تلقته، وبعدما تأكدت عملياً من صحة الملاحظة الواردة بحق صاحب الحساب، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يتم اتخاذه يومياً، بحق عشرات الأشخاص الذين ترد بحقهم ملاحظات مرورية مختلفة من قبل أفراد المجتمع عبر برنامج «كلنا شرطة»، أو من خلال مركز الاتصال الموحد «901».

ونوه المري بالدور المهم الذي يقوم به أفراد المجتمع في خدمة الأمن، من خلال آلاف الملاحظات التي ترد عبر هذه القنوات، مؤكداً أنه من المستحيل نشر رجال شرطة في كل مكان، لكن التقنيات الحديثة ساعدت على إشراك الجميع في تعزيز أمن الإمارة.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير المزروعي،، إنه «من الضروري الانتباه إلى تعديل قانون المرور الأخير، في ما يتعلق بمخالفة استخدام الهاتف المتحرك باليد أثناء القيادة، التي عدلت إلى الانشغال عن الطريق بأي صورة كانت، وغرامتها 800 درهم، وأربع نقاط مرورية سوداء».

وأضاف أن على مستخدمي وسائل الاجتماعي الانتباه إلى عدم انتهاك قانون المرور، لأن هذا السلوك يمثل نوعاً من الانشغال بغير الطريق، وستتخذ الإجراءات القانونية حيال كل من يقوم بذلك.