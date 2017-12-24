احتفلت الفنانة والمذيعة المصرية إنجي علي بعيد ميلاد ابنتها تالا على حسابها عبر موقع أنستغرام. وإنجي نشرت صورة واضحة لابنتها التي كبرت، ورأى الجمهور أن لها ملامح مشابهة لملامح والدتها، وعلقت إنجي على الصورة وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لكل حياة ماما الحياة من دونك لا تعني شيئا".
إنجي علي تزوجت في حياتها أكثر من مرة، كان من بينها ارتباطها بالمخرج الشهير طارق العريان، والذي ارتبط بعد ذلك بالفنانة أصالة.
GMT 03:09 2017 الأحد ,03 أيلول / سبتمبرأصالة تكتب رسالة مؤثرة إلى زوجها طارق العريان
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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