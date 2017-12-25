كعادتها تحرص كنزى ابنة الهضبة عمرو دياب على تهنئة متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بالمناسبات المختلفة، ومؤخرا نشرت كنزى صورة جديدة لها من منزلها وهى تجلس بجوار شجرة الكريسماس، وهنأت الجميع بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

ولفتت كنزى الانتباه بملابسها التى ارتدتها فى الصورة، حيث ظهرت بما يشبه الفرو، بينما ارتدت فى قدميها جوربا، فى إطلالة أقرب إلى الطفولية.

كانت كنزى قد أبهرت متابعيها مؤخرا بعدد من الاستعراضات الراقصة، وهو ما جعل جمهور عمرو دياب يؤكدون مواهب هذه العائلة الفنية، حيث اشتهرت شقيقتها جنا بالغناء، فيما عُرفت كنزى بالرقص.