كعادتها تحرص كنزى ابنة الهضبة عمرو دياب على تهنئة متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بالمناسبات المختلفة، ومؤخرا نشرت كنزى صورة جديدة لها من منزلها وهى تجلس بجوار شجرة الكريسماس، وهنأت الجميع بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.
ولفتت كنزى الانتباه بملابسها التى ارتدتها فى الصورة، حيث ظهرت بما يشبه الفرو، بينما ارتدت فى قدميها جوربا، فى إطلالة أقرب إلى الطفولية.
كانت كنزى قد أبهرت متابعيها مؤخرا بعدد من الاستعراضات الراقصة، وهو ما جعل جمهور عمرو دياب يؤكدون مواهب هذه العائلة الفنية، حيث اشتهرت شقيقتها جنا بالغناء، فيما عُرفت كنزى بالرقص.
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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