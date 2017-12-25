خالد الهيل يطالب القطريين بالثورة على تنظيم الحمدين

طالب خالد الهيل، المتحدث الرسمى للمعارضة القطرية، القطريين العمل على الثورة وتغيير نظام الحكم الداعم للإرهاب بشكل كبير.

وكتب الهيل، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "إلى شعب قطر، الآن هو وقت الانشقاق عن تنظيم الحمدين، تشجعوا وثوروا فأنتم أداة التغيير الرئيسية لا تندمون يوم لا ينفع الندم، شاركوا فى تأسيس قطر الحديثة هى فرصة ذهبية لن تتكرر، فالنظام الحالى ساقط لا محالة والمسألة هى التوقيت فقط".