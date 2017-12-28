تولين البكري تحتفل بميلاد ابنتها بطريقة غريبة

أثارت النجمة السورية تولين البكري حالة من الدهشة بين متابعيها عبر حسابها الرسيمي علي موقع الصور الشهير انستغرام ، وذلك بعد أن قررت أ، تحتفل بعيد ميلاد أبنتها وقامت بنشر صورة لها منذ طفولتها وعلقت عليها قائلة "متل اليوم من 15 سنة اجت آخر العنقود فرحة عمري لولوة .. الله يحميكي ويبعتلك أيام حلوة متلك يا حبيبة قلبي ماما.. انتي وأخواتك".
وأنهالت التعليقات علي صورة أبنة تولين والتي كان أغلبها يهنيها بعيد ميلادها ويدعي لها بالنجاح والتوفيق.
على الجانب الأخر تعكف تولين البكري علي قراءة مجموعة من النصوص الفنية التي من المفترض أن تقدمها خلال 2018 ولكنها لم تستقر حتي الآن عل أي أعمال درامية .
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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