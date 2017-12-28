تولين البكري تحتفل بميلاد ابنتها بطريقة غريبة

أثارت النجمة السورية تولين البكري حالة من الدهشة بين متابعيها عبر حسابها الرسيمي علي موقع الصور الشهير انستغرام ، وذلك بعد أن قررت أ، تحتفل بعيد ميلاد أبنتها وقامت بنشر صورة لها منذ طفولتها وعلقت عليها قائلة "متل اليوم من 15 سنة اجت آخر العنقود فرحة عمري لولوة .. الله يحميكي ويبعتلك أيام حلوة متلك يا حبيبة قلبي ماما.. انتي وأخواتك".

وأنهالت التعليقات علي صورة أبنة تولين والتي كان أغلبها يهنيها بعيد ميلادها ويدعي لها بالنجاح والتوفيق.

على الجانب الأخر تعكف تولين البكري علي قراءة مجموعة من النصوص الفنية التي من المفترض أن تقدمها خلال 2018 ولكنها لم تستقر حتي الآن عل أي أعمال درامية .