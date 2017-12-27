محمد رمضان يثير الجدل على السوشيال ميديا بمقولة عن المال

أثار الفنان محمد رمضان حالة جدل جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما نشر تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر قال فيها «لو كنت تظن أن المال سوف يجلب لك السعادة، فعندك حق والله».
فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى وعدد كبير من متابعيه، على مقولته الساخرة بسلسلة من التعليقات التهكمية، حيث جاءت التعليقات كالتالى: «طب ما تجيب عشين جنيه اشحن بيهم الله يباركلك الباقة خلصت، جارى وحبيبى وكفاءة، أقسم بالله لو مجبتش 100 ألف جنيه لاأت محمد رمضان ولا أعرفك».
وعارض عدد من المغردين مقولة محمد رمضان رافضين مبدأ المال، معتبرين أن السعادة فى الرضى بما قسمه الله، ومعاملة الناس بإحسان وتواضع ومحبة والعيش فى سلام داخلى وبصحة نفسية وجسدية جيدة، وقال آخر «السعادة مش فلوس بس».
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