رئيس الوزراء التركي يتوجه إلى جدة لأداء مناسك العمرة

غادر دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم، الرياض اليوم (الأربعاء 27 ديسمبر 2017م) متوجهاً إلى جدة لأداء مناسك العمرة.

وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – الوزير المرافق – ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبد العزيز الزمامى، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية.