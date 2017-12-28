رئيس الوزراء التركي يتوجه إلى جدة لأداء مناسك العمرة

غادر دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم، الرياض اليوم (الأربعاء 27 ديسمبر 2017م) متوجهاً إلى جدة لأداء مناسك العمرة.
وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – الوزير المرافق – ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبد العزيز الزمامى، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية.
GMT 01:15 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرتولين البكري تحتفل بميلاد ابنتها بطريقة غريبة
GMT 01:12 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر"نيويورك تايمز" تكشف تأثير إصلاحات ولي العهد على حقوق النساء في إيران
GMT 01:07 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرنائب أمير مكة يزور المعرض الدولي لمشاريع إعمار المنطقة
GMT 01:05 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبروزير الداخلية السعودي يفتتح مقر قوة مركز أمن حقل الشيبة
GMT 01:00 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرالأميرة وجدان الهاشمي تزور الفنان التشكيلي رفيق اللحام في منزله
GMT 00:56 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبروزير الإعلام السعودي يصدر قرارًا بتحويل قناة الإخبارية إلى شركة
GMT 00:48 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرالعاهل المغربي يترأس حفلًا دينيًا بمناسبة ذكرى وفاة الملك الحسن الثاني
GMT 08:48 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرقصر الثقافة والفنون يكرّم الشاعر الراحل بدر شاكر السياب في البصرة
كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
أرسل تعليقك