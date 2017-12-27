العاهل الأردني يشارك في مناورة عسكرية بصفة مقاتل ميداني

ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في شريط فيديو نشره الجيش الأردني، وهو يشارك في مناورة عسكرية بصفة مقاتل ميداني.
وظهر الملك بالزي العسكري الكامل في عملية تدريب تنفذها فرقة المهام الخاصة في الجيش الأردني. وفي اللقطات، صافح الملك أحد الضباط، ثم تناول بندقية رشاشة، وشارك في تدريبات عملية بدت كالتصدي لمجموعة معادية متحصنة. وشاركت في التدريبات طائرات حربية، بما في ذلك المروحيات، وكذلك المدرعات والدبابات وبطاريات المدفعية.
وخلال التدريب، ظهر العاهل الأردني راكضاً في مهمة تقديم الإسناد الناري للقوة المهاجمة وضمان تغطيتها خلال استهداف مواقع الخصم.
يُذكر أن الملك عبد الله الثاني درس في الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية «ساندهيرست»، وخدم في الجيش الأردني والقوات الجوية الأردنية.
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