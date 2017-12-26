الكشف عن تفاصيل جولة صحفي سعودي في شوارع بغداد
آخر تحديث GMT05:49:19
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » ناس في الأخبار

الكشف عن تفاصيل جولة صحفي سعودي في شوارع بغداد

العرب اليوم -

العرب اليوم - الكشف عن تفاصيل جولة صحفي سعودي في شوارع بغداد

الصحفي جاسر الصقري
بغداد - العرب اليوم

كشفت مصادر تفاصيل مقاطع وصور لتجوُّل صحفي سعودي داخل أحياء ومطاعم بغداد بجمهورية العراق الشقيقة، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل بارز، وأكد الصحفي أنها صحيحة، وكانت قبل أيام عقب مهمة عمل قام بها.

وقال الصحفي جاسر الصقري: زرتُ العراق الأيامالماضية جوًّا عبر الخطوط السعودية، وبالتحديد "بغداد"، في مهمة عمل كُلفت بها مع وفد رسمي، التقينا خلالها سفيرالسعودية لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وحامد خلف مستشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري، ورئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري،وعددًا من الإخوة والأخوات العراقيين. وقد تم استقبالنا بحفاوة وترحيب من قِبل قسم المراسم بوزارة الخارجية العراقية، إضافةللاستقبال الجميل من جميع العاملين في مطار بغداد الدولي لحظة وصولنا، وأكدوا لنا أن السعودية والعراق عينان في رأس واحد، وأن العلاقة بينهما علاقة كبيرة، وتربطهما روابط جوار، وروابط اجتماعية وإسلامية وعربية. كما أكد ذلك وزير الخارجية العراقي الذي رحب بحضورنا الاجتماع التمهيدي لمؤتمر النخب الوطنية التمهيدي للمصالحة الوطنية العراقية، الذي تشرف عليه وزارة الخارجية ولجنة المصالحة الوطنية بمجلس الوزراء العراقي، وتنظمه منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف "الصقري": كنت أرتدي الزي السعودي واللباس الرياضي خلال زيارتي، وكان هناك ترحيب كبير منهم. ومن هؤلاء كان التقائي النائبة الدكتورة انتصار الجبوري وزوجها وأبناءها، الذين أكرمونا بضيافتهم، وتجولت معهم في أحياء بغداد والكافيهات والمولات التجارية، وتناولنا وجبة العشاء في أحد مطاعم بغداد، ورحب بي من كان يوجد به عندما علموا أني "سعودي"، ولم يكن هناك أي مضايقات لي.

وأكد أنه تجول كذلك في عدد من الشوارع والساحات، ومارس المشي في شارع أبي النواس وعدد من المولات، وكانت الأفراح تعم شوارع العاصمة بغداد بمناسبة انتصار القوات العراقية على تنظيم داعش الإرهابي، وكانت فرصة عظيمة ليقدم مواطن سعودي التهاني لأبناء الشعب العراقي بهذا الانتصار التاريخي.

وأشار إلى أنه التقى عددًا من النخب الوطنية العراقية منسياسيين ونواب وفنانين ورسامين وإعلاميين من قنوات عراقية عدة، والتقى مواطنين ومواطنات، وكانوا سعداء جدًّا بالزيارة والالتقاء بمواطن سعودي يتجول في شوارع بغداد ويزورها. وقد كان عدد من الأسئلة عن شخصية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وعند حديثي عن ولي العهد ورؤية المملكة 2030 قاطعني عدد منهم؛ ليؤكدوا أنهم على معرفة واطلاع على سيرة ولي العهد. وكان الفنان العراقي الشهير جواد الشكرجي يؤكد أن شخصية ولي العهد السعودي شخصية منفتحة على البلدان والطوائف كافة، وهو قائد المسيرة التطويرية لرؤية المملكة، إضافة إلى أنه تلقى أنواع المعارف والعلوم، وتتلمذ على يد والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

كما أنهم أشادوا بالعلاقات العراقية – السعودية، خاصة أنالسعودية استقبلت رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، ووزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، ورئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري.. وإن الاستقبال الحافل من قيادةالسعودية يؤكد حرصها على عودة العراق للحضن العربي، والوقوف بجانب الشعب العراقي.. إضافة إلى أنه تم الحوار عن دعم خادم الحرمين الشريفين ممثلاً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للنازحين إثر مواجهة القوات العراقية تنظيم داعش الإرهابي، وتقديم كفالة لأكثر من 1000 طفل من النازحين في كردستان العراق. كما أشاد رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري بجهود المملكة في دعم العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي، وحرص السعودية على سيادة العراق، وهي الدولة التي أثبتت عدم تدخلها في الشأن العراقي الداخلي على عكس دول أخرى مجاورة.

واختتم "الصقري" حديثه لـ"سبق" بتوجيه رئيس مجلسإدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بخوض المنتخب السعودي مباراة أمام نظيره العراقي على أراضي الأخير في الربع الأول من العام القادم، وتمني آل الشيخ أن يرفع الحظر عن الملاعب العراقية، وقال: أتمنى من الاتحاد السعودي خوض مباراة على الأراضي العراقية في الربع الأول من العام المقبل، وهو ما يدل ويؤكد المحبة الكبيرة من المسؤولين كافة في المملكة للحكومة والشعب العراقي، والوقوف بجانبهم بالمجالاتكافة.

ناس في الأخبار
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الكشف عن تفاصيل جولة صحفي سعودي في شوارع بغداد الكشف عن تفاصيل جولة صحفي سعودي في شوارع بغداد



أخبار ذات صلة

GMT 11:56 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

بارزاني يصادق على تعيين هفال أبو بكر محافظًا للسليمانية
العرب اليوم - بارزاني يصادق على تعيين هفال أبو بكر محافظًا للسليمانية

GMT 09:38 2017 الأحد ,29 تشرين الأول / أكتوبر

الموسيقار نصير شمة يعلن عن تكريم خاص لـ"مزارعة"عراقية
العرب اليوم - الموسيقار نصير شمة يعلن عن تكريم خاص لـ"مزارعة"عراقية

GMT 09:15 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

إزاحة الستار عن تمثال الأديب العراقي غائب طعمة فرمان
العرب اليوم - إزاحة الستار عن تمثال الأديب العراقي غائب طعمة فرمان

GMT 11:44 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

طالبة عراقية تفوز بجائزة أفضل بحث علمي في العالم
العرب اليوم - طالبة عراقية تفوز بجائزة أفضل بحث علمي في العالم

GMT 00:22 2017 الخميس ,07 أيلول / سبتمبر

الرئيس العراقي فؤاد معصوم يتلقى دعوة رسمية من الكويت
العرب اليوم - الرئيس العراقي فؤاد معصوم يتلقى دعوة رسمية من الكويت

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الكشف عن تفاصيل جولة صحفي سعودي في شوارع بغداد الكشف عن تفاصيل جولة صحفي سعودي في شوارع بغداد



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بعد 6 أشهر من استقبالها توأمها رومي وسير

بيونسيه ترتدي "تي شيرت" و"شورت" جينز ممزق

واشنطن ـ رولا عيسى

أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:26 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

البيجاما لم تعد للنوم بعد ظهورها على النجمة إيرين واسون
العرب اليوم - البيجاما لم تعد للنوم بعد ظهورها على النجمة إيرين واسون

GMT 10:50 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

باليناهينش من أكثر الأماكن رومانسية التي تود زيارتها
العرب اليوم - باليناهينش من أكثر الأماكن رومانسية التي تود زيارتها

GMT 09:39 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

مهندسة كولومبية تكشف عن طريقتها لتحسين ديكور الخمسينات
العرب اليوم - مهندسة كولومبية تكشف عن طريقتها لتحسين ديكور الخمسينات

GMT 05:07 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

لجنة الانتخابات الروسية تمنع منافس بوتين من الترشح
العرب اليوم - لجنة الانتخابات الروسية تمنع منافس بوتين من الترشح

GMT 04:44 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

حقيقة التراجع الملحوظ في مبيعات المجلات الشهيرة
العرب اليوم - حقيقة التراجع الملحوظ في مبيعات المجلات الشهيرة

GMT 08:41 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

ميلانيا ترامب لا تختار ملابسها بشكل يتناسب مع مكانتها
العرب اليوم - ميلانيا ترامب لا تختار ملابسها بشكل يتناسب مع مكانتها

GMT 08:14 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

باليناهينش من أكثر الأماكن رومانسية في أيرلندا
العرب اليوم - باليناهينش من أكثر الأماكن رومانسية في أيرلندا

GMT 04:50 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

منزل كارين بول يجمع بين شغفها الموسيقي والديكورات العصرية
العرب اليوم - منزل كارين بول يجمع بين شغفها الموسيقي والديكورات العصرية

GMT 06:18 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

دونالد ترامب يُهاجم "استطلاعات الرأي" عبر حسابه على "تويتر"
العرب اليوم - دونالد ترامب يُهاجم "استطلاعات الرأي" عبر حسابه على "تويتر"

GMT 04:58 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

صحيفة "لوس أنغلوس تايمز" تتعرض الانتقادات من رواد "تويتر"
العرب اليوم - صحيفة "لوس أنغلوس تايمز" تتعرض الانتقادات من رواد "تويتر"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 13:07 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين
العرب اليوم - السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين

GMT 00:04 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
العرب اليوم - الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف

GMT 20:49 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه
العرب اليوم - إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 00:33 2017 الأحد ,29 تشرين الأول / أكتوبر

الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
العرب اليوم - الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab