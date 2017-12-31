السيسي يستقبل رئيس هيئة الرياضة السعودية

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن تركى آل الشيخ نقل للرئيس السيسى تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مؤكداً على قوة وتميز علاقات الشراكة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص السعودية على تعزيزها في مختلف المجالات.

وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية المختلفة، لاسيما من خلال إقامة المشروعات الرياضية الاستثمارية المشتركة وزيادة تبادل الخبرات والوفود الرياضية بين البلدين.

ويتواجد تركي آل الشيخ في مصر حالياً لحضور مباراة الأهلي المصري وأتليتكو مدريد الودية تحت عنوان “السلام ضد الإرهاب”.