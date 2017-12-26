العاهل المغربي يهنئ هيرنانديز بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لـ الهوندوراس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد خوان أورلاندو هيرنانديز، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الهوندوراس.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني والمتمنيات بموصول التوفيق للرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز في مهامه السامية، لتحقيق ما يصبو إليه شعب الهوندوراس الصديق من اطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “واعتبارا لما يجمع بلدينا من علاقات الصداقة التقليدية، القائمة على التعاون المثمر والتقدير المتبادل، فإني أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل زيادة تمتين هذه العلاقات، وتوسيع مجالاتها، لما فيه صالح شعبينا الصديقين، وبما يسهم في تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودول أمريكا الوسطى”.