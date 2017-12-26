العاهل المغربي يهنئ هيرنانديز بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لـ الهوندوراس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد خوان أورلاندو هيرنانديز، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الهوندوراس.
وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني والمتمنيات بموصول التوفيق للرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز في مهامه السامية، لتحقيق ما يصبو إليه شعب الهوندوراس الصديق من اطراد التقدم والرخاء.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “واعتبارا لما يجمع بلدينا من علاقات الصداقة التقليدية، القائمة على التعاون المثمر والتقدير المتبادل، فإني أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل زيادة تمتين هذه العلاقات، وتوسيع مجالاتها، لما فيه صالح شعبينا الصديقين، وبما يسهم في تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودول أمريكا الوسطى”.
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أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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