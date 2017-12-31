رصد مقطع فيديو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو يقود مركبته باتجاه عزاء أسرة "المقيرن"، ويرافقه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وأكد مغردون أن فعل ولي العهد يؤكد تواضعه، وهو الأمر المعهود عليه. وجاء ذلك خلال ذهابه -حفظه الله - لعزاء أسرة المقيرن في وفاة رجل الأعمال ناصر المقيرن.