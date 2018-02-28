أبو الغيط يبحث مع مبعوث بوتين تطورات القضية الفلسطينية وأزمة سورية

اجتمع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، الأربعاء، مع "ميخائيل بوجدانوف"، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط، وذلك بمقرِ الأمانةِ العامة لجامعةِ الدول العربية. وقال الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط نقل للمبعوث الروسي خلاصة المحادثات التي جرت في بروكسل قبل يومين بين الوفد الوزاري العربي المُصغر والوزراء الأوروبيين والتي تركزت على كيفية تحريك المسار السلمي بين فلسطين وإسرائيل، والتصدي للتبعات السلبية للقرار الأميركي نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، فضلاً عن أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذه المرحلة.
وأضاف عفيفي أن أبو الغيط أكد للمبعوث الروسي أن الرؤى التي تنطلق من إمكان إقامة علاقات طبيعية بين الجانب العربي وإسرائيل، قبل حل القضية الفلسطينية بصورة عادلة ودائمة، لا تقرأ الواقع على نحو صحيح، ولن يكون ممكناً إقامة مثل هذه العلاقات من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار عفيفي إلى أن اللقاء بين أبو الغيط وبوجدانوف تناول كذلك كافة القضايا الإقليمية الملحة، وبخاصة الوضع في الغوطة الشرقية وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2401 الصادر في 24 الجاري، والقاضي بتطبيق هدنة في الأراضي السورية لمدة ثلاثين يوماً، وبما يسمح بمعالجة الوضع الإنساني الصعب للسُكان في المناطق المحاصرة التي تتعرض للقصف، لا سيما في الغوطة الشرقية.
GMT 12:45 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرتوافق عربي على 3 مرتكزات لمواجهة الإعلان الأميركي بشأن القدس
GMT 13:28 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرمحمود عباس يُؤكّد أنّ القدس عصية على أيّ محاولة لاغتيال هُويتها
GMT 03:02 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبرالجامعة العربية تؤكّد أنّ القرار الأميركي بشأن القدس باطل ولا سيادة لإسرائيل عليها
GMT 15:21 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبرمجدي الخالدي يؤكد أن الرئيس الفلسطيني لن يلتقي بنائب دونالد ترامب
GMT 04:22 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبرالسلطة الفلسطينية تحتّج رسميًا على تصريحات دونالد ترامب
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
أرسل تعليقك