قصف دورية لمكافحة الإرهاب داخل كركوك بقذيفتين وتفجير مزدوج يستهدف الحشد

أعلن ممثل كوتا الايزيديين في مجلس النواب، حجي كندور، الجمعة، أن الجهات التي تبحث عن مقابر الايزيديين عثرت على 80 جثة قرب سنجار غرب نينوى، في وقت استهداف دورية لمكافحة الارهاب داخل كركوك بقذيفتين وتفجير مزدوج يستهدف الحشد بضواحيها.

وشن مسلحون مجهولون هجوما بقذيفتين صاروخيتين على دورية عسكرية عراقية في كركوك، فيما اصيب خمسة من افراد مليشيات الحشد الشعبي بانفجار قنبلتين موضوعتين على قارعة الطريق في الضاحية الغربية للمدينة.

وتكاد حوادث كهذه تقع يوميا في كركوك فيما اصبح معتادا سماع إطلاق النار لاسيما خلال الليل في اعقاب سيطرة القوات العراقية ومليشيات الحشد على المدينة التي تعتبر ابرز المناطق الكردستانية الخارجة عن إدارة اقليم كردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) على عكس ما كان سائدا حين كانت قوات البيشمركة والأجهزة الكوردية تدير ملفها الامني قبل 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي .

وبحسب مصدر أمني، فإن مسلحين مجهولين أطلقوا قذيفتي (RBG 7) على دورية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في حي الاسكان شمال شرقي كركوك، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية ، فيما لاذ المهاجمون بالفرار عقب تنفيذهم الهجوم . وتتولى قوات مكافحة الارهاب العراقية حاليا مسؤولية الأمن في كركوك وهي الاكثر تعرضاً للهجمات .

وفي الإطار وبمحيط كركوك، أصيب خمسة من افراد مليشيات الحشد الشعبي بانفجار عبوتين ناسفتين على دورية لهم في الضاحية الجنوبية الغربية للمدينة. وقالت مصادر محلية إن التفجير المزدوج وقع ليلة امس في بلدة الحويجة (55 كم جنوب غرب كركوك) . وشهدت الحويجة في الأيام القليلة الماضية سلسلة عجمات وعمليات اغتيال طالت ضباطا ومسؤولين في مليشيات الحشد الشعبي اعلن تنظيم داعش لاحقاً مسؤوليته عنها.

وأكدت مصادر مطلعة، أن مسلحي تنظيم داعش عادوا للظهور والنشاط في مناطق مختلفة من قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، واستئنفوا نشاطاتهم المتطرفة، مع أنباء عن نية التنظيم إعادة التوسع في القضاء والسيطرة عليه.

وقالت مصادر متقاطعة من القضاء، إن مسلحي داعش عاودوا نشاطهم بشكل كبير في المنطقة ، خاصة في نواحي الرياض والرشاد والعباسي (تابعة لقضاء الحويجة) ، وتشير إلى أن مسلحي داعش "يقضون النهار في الأنفاق، فيما يخرجون مع حلول المساء لشن هجمات متطرفة ".

وحذّرت المصادر السابقة من مساعي تنظيم داعش لإعادة احتلال منطقة الحويجة. وفي غضون ذلك أعلن ممثل كوتا الايزيديين في مجلس النواب، حجي كندور، اليوم الجمعة، أن الجهات التي تبحث عن مقابر الايزيديين عثرت على 80 جثة قرب سنجار غرب نينوى.

وقال كندور إن "تنظيم داعش قام بخطف نساء كثر من سنجار وعزل النساء الكبيرات والمعوقات عن صغيرات السن الآتي تم سبيهن"، مبينا أن "التنظيم دفن حوالي 80 امرأة من كبيرات السن والمعوقات وبعضهن احياء". وأضاف أن "التنظيم دفن النساء في حوض للأسماك تم اكتشافه من قبل الجهات المدنية التي تبحث عن مقابر الايزيديين وتعمل بشكل مباشر معنا".