التحالف العربي يدعم الجيش اليمني بإسناد جوي ولوجيستي في العمليات الأخيرة

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن عملية الإسناد الجوي، والدعم اللوجستي لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن تقدم كبير للشرعية في العديد من الجبهات، وتدمير الكثير من آليات ومخازن السلاح لميليشيات الحوثي.وأعلن المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن الطيار تركي بن صالح المالكي في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أنه تم الاستيلاء على أسلحة حصلت عليها ميليشيات الحوثي من إيران. كما كشف المتحدث باسم التحالف العربي عن صور جوية تظهر أحد عناصر الميليشيات يحمل صاروخ سام 7 واستهدافه من قبل طائرات الأباتشي، التي استهدفت أيضا مواقع حدودية لتجمع عناصر ميليشيا الحوثي.
وقال إن طائرات الأباتشي قامت بعملية تدمير سيارات عسكرية تتبع ميليشيات الحوثي، وأيضا تم استهداف مستودعات للأسلحة ونقاط تجمع لعناصر الميليشيات الحوثية. وكشف العقيد الركن الطيار تركي بن صالح المالكي أنه تم تحديد بعض المناطق التي يخزن فيها صواريخ باليستية وتم قصفها.
كما قال المتحدث إن عمليات التحالف تستهدف مواقع ميليشيات الحوثي بالقرب من الحدود السعودية. وأشار العقيد تركي المالكي إلى جهود التحالف في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية، من خلال عمليات إنزال جوي للمساعدات في أنحاء عدة من اليمن، مؤكدا قيام منظمات حقوقية بالعمل في صنعاء تحت ضغوط من الميليشيات. وذكر المتحدث أن التحالف قام مع الحكومة الشرعية بتوزيع منشورات تساعد من يطلب الأمان.
GMT 15:24 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرالتحالف العربي يعلن أن ميناء الحديدة مفتوح لاستقبال المواد الإغاثية
GMT 01:50 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبرالحوثيون يخرجون جثة حسين خسروي من صنعاء وإيران تطالب بدفنها في طهران
GMT 06:54 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرالذعر يستولى على ميليشيات "الحوثي" في مدينة الحديدة
GMT 10:17 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبروزير الدفاع الجيبوتي يُرحِّب بوجود قاعدة عسكرية سعودية في بلاده
GMT 06:08 2017 السبت ,04 تشرين الثاني / نوفمبرمقتل قائد كبير في "قوات صالح" في غارة جوية استهدفت عربة عسكرية في جبهة نهم
كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
أرسل تعليقك