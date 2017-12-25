الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية في ريف دمشق الجنوبي الغربي
آخر تحديث GMT05:50:41
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخبار محلية وعربية وعالمية

المعارضة تطالب بإدراج "وحدات الحماية الكردية" ضمن قوائم "الإرهاب"

الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية في ريف دمشق الجنوبي الغربي

العرب اليوم -

العرب اليوم - الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية في ريف دمشق الجنوبي الغربي

الجيش السوري
دمشق-نور خوام

تابع الجيش السوري عملياته في ريف دمشق الجنوبي الغربي، وسيطر على 3 نقاط جديدة باتجاه "مقام الشيخ عبد الله" من الجهة الجنوبية شرق مزرعة بيت جن بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها، وباتت القوات على بعد 500 متر من "مقام الشيخ عبد الله"، وفي درعا وريفها تبيّن أنَّ المسلح التابع إلى "حركة المثنى"، الذي اعتقلته "محكمة دار العدل في حوران"، التابعة للمجموعات المسلحة في بلدة الجيزة في ريف درعا الشرقي، هو أحد أبرز قادة خلايا المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش في الجنوب السوري، ويُدعى عبد الله الزعبي، وهو المسؤول عن تفجير العبوات في المنطقة.

وأصدر "المجلس العسكري في بلدة الجيزة" في ريف درعا الشرقي، بياناً على خلفية اقتحام مجموعة مسلحة تابعة لـ "محكمة دار العدل في حوران"، البلدة، واعتقالها المدعو "عبدالله الزعبي"، ووصف "المجلس" هذا التصرف بـ "الأرعن والطائش وغير المسؤول"، وطالب بتوضيح لما جرى، مؤكداً بأنَّ الفصائل المسلحة المنضوية في "المجلس"، ستأخذ حقّها وحق بلدتها مهما كانت أسباب الدخول بهذه الطريقة وأنَّه غير مسؤول عن "النتائج الكارثية التي ستحصل حينها"، وفي دير الزور وريفها قُتل 6 مدنيين وأُصيب عدد آخر، إثر قصف طائرات "التحالف الدولي" بلدة غرانيج في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، يوم أمس.

و قُتل شخصٌ جرّاء انفجار لغمٍ في بلدة سويدان جزيرة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، كما طرد تنظيم داعش المدنيين المتبقين في بلدتي الكشكية وأبو حمام في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بحجة "إثارة الاضطراب" في البلدتين، وشهدت قرى وبلدات "أبو حردوب، الكشكية، أبو حمام، غرانيج، البحرة، هجين، أبو الحسن، الشعفة، السوسة، الباغوز، البوبدران وضواحيها"، التي ما زالت خاضعة لسيطرة مسلحي تنظيم داعش على الضفة الشرقية لنهر الفرات، حركة نزوحٍ كبيرة للمدنيين، وذلك بسبب محاولة "قسد" السيطرة على تلك البلدات، والقصف العنيف الذي تتعرض له المنطقة من قبل طائرات "التحالف الدولي"، أما في الرقة وريفها قُتل 5 مدنيين جرّاء انفجار ألغامٍ أرضية من مخلّفات تنظيم داعش في حيي هشام بن عبد الملك والأندلس بمدينة الرقة، يوم أمس، وفي حلب وريفها سقطت قذيفة صاروخية على حي شارع النيل في مدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلحة، وفي ادلب وريفها تصدّت اللجان الشعبية في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي، لمحاولة تسلّل قامت بها المجموعات المسلحة في مدينة بنش المجاورة باتجاه نقاطهم في بلدة الفوعة وأوقعت في صفوف المجموعة المهاجمة إصابات مؤكدة.

وخرج طلاب "جامعة حلب الحرة" التابعة لـ "حكومة الائتلاف المعارض"، وفعاليات مدنيّة في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، بوقفة احتجاجية رفضاً لتدخلات "حكومة الإنقاذ" المقرّبة من "هيئة تحرير الشام" في "جامعة حلب الحرة"، وأعلن وزير الصناعة السوري، أحمد الحمو، أنَّ العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سورية قد عطلت آلاف المعامل والمنشآت في سورية، وألحقت بقطاع الصناعة السورية خسائر قدرها نحو ألفين وثلاثمئة مليار ليرة سورية، وتمخّض عن ذلك فقدان الأدوية والمواد الغذائية وأغذية الأطفال في سورية، وطالبت المعارضة السورية المشاركة في اجتماعات أستانة ٨، الأمم المتحدة بإدراج "وحدات الحماية الكردية"، ضمن قوائم التنظيمات المتطرّفة.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً مع مجلس الأمن الروسي بشأن سورية، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنَّ تعاوننا مع واشنطن ضدَّ الإرهاب في سورية كان براغماتياً، وذكر أنَّ الموقف الغربي حيال سبل التسوية في سورية لا يزال ضبابياً، وأضاف أنَّ حلبة أستانا ساعدت في فصل المعارضة عن المسلحين، مؤكداً أنَّ منصات موسكو والرياض والقاهرة لا تُمثل جميع السوريين، ولفت إلى أنَّ هناك من يودُّ استغلال مفهوم الإرهاب لتغيير الأنظمة بحجة نشر الديمقراطية.

وأعرب لافروف، عن قلق موسكو تجاه المعلومات التي تؤكد تدريب واشنطن إرهابيين سابقين في معسكرات ترعاها في سورية، في انتهاك صريح لسيادة سورية واستقلالها، كما أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أنَّ الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية، روسيا وايران وتركيا، تُجري مشاوراتٍ حول جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري المُزمع عقده في أواخر كانون الثاني المقبل في مدينة سوتشي الروسية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، أنَّ الجميع على علم بدور الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة الإرهاب، ونفى قاسمي علمه بمشاركة أمريكا من عدمها في "المؤتمر الوطني السوري في سوتشي"، كما أكد وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، بأنَّ المباحثات التي جرت في أستانا بشأن تسوية الأوضاع في سورية، أظهرت قدرات كازاخستان وإمكانياتها في مجال حفظ السلام، وأنَّ المجتمع الدولي يعترف بأنَّ الحوار الذي يجري حالياً بين الحكومة والمعارضة وإنشاء مناطق تخفيف التوتر كل هذا أصبح أمراً قابلاً للتحقيق، ووافقت لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، على اتفاقية توسيع مركز إمداد الأسطول الروسي في طرطوس السورية، موصيةً المجلس بمصادقتها، وأعلن الأمن اللبناني عن إلقائه القبض على أحد مسؤولي تنظيم "داعش"، المدعو أحمد حجة الرحيل من مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، في منطقة الهرمل اللبنانية.-

أخبار محلية وعربية وعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية في ريف دمشق الجنوبي الغربي الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية في ريف دمشق الجنوبي الغربي



أخبار ذات صلة

GMT 22:57 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبر

الجيش السوري يسيطر على تل المقتول الغربي شرق مزرعة بيت جن في ريف دمشق
العرب اليوم - الجيش السوري يسيطر على تل المقتول الغربي شرق مزرعة بيت جن في ريف دمشق

GMT 00:27 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

بوتين يعلن بدء سحب القوات الروسية من سورية والمعارضة مستعدة للتفاوض
العرب اليوم - بوتين يعلن بدء سحب القوات الروسية من سورية والمعارضة مستعدة للتفاوض

GMT 21:21 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبر

الجيش السوري يغلق ملف "داعش" في المنطقة الشرقية للبلاد
العرب اليوم - الجيش السوري يغلق ملف "داعش" في المنطقة الشرقية للبلاد

GMT 15:54 2017 الجمعة ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

دمشق تعلن أن الجيش السوري حرَّر مدينة دير الزور من "داعش" ويتقدم نحو البوكمال
العرب اليوم - دمشق تعلن أن الجيش السوري حرَّر مدينة دير الزور من "داعش" ويتقدم نحو البوكمال

GMT 04:22 2017 السبت ,07 تشرين الأول / أكتوبر

استشهاد 7 مواطنين بينهم 3 أطفال جراء الغارات على مناطق في خان شيخون
العرب اليوم - استشهاد 7 مواطنين بينهم 3 أطفال جراء الغارات على مناطق في خان شيخون

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية في ريف دمشق الجنوبي الغربي الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية في ريف دمشق الجنوبي الغربي



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بعد 6 أشهر من استقبالها توأمها رومي وسير

بيونسيه ترتدي "تي شيرت" و"شورت" جينز ممزق

واشنطن ـ رولا عيسى

أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:26 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

البيجاما لم تعد للنوم بعد ظهورها على النجمة إيرين واسون
العرب اليوم - البيجاما لم تعد للنوم بعد ظهورها على النجمة إيرين واسون

GMT 10:50 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

باليناهينش من أكثر الأماكن رومانسية التي تود زيارتها
العرب اليوم - باليناهينش من أكثر الأماكن رومانسية التي تود زيارتها

GMT 09:39 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

مهندسة كولومبية تكشف عن طريقتها لتحسين ديكور الخمسينات
العرب اليوم - مهندسة كولومبية تكشف عن طريقتها لتحسين ديكور الخمسينات

GMT 05:07 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

لجنة الانتخابات الروسية تمنع منافس بوتين من الترشح
العرب اليوم - لجنة الانتخابات الروسية تمنع منافس بوتين من الترشح

GMT 04:44 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

حقيقة التراجع الملحوظ في مبيعات المجلات الشهيرة
العرب اليوم - حقيقة التراجع الملحوظ في مبيعات المجلات الشهيرة

GMT 08:41 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

ميلانيا ترامب لا تختار ملابسها بشكل يتناسب مع مكانتها
العرب اليوم - ميلانيا ترامب لا تختار ملابسها بشكل يتناسب مع مكانتها

GMT 08:14 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

باليناهينش من أكثر الأماكن رومانسية في أيرلندا
العرب اليوم - باليناهينش من أكثر الأماكن رومانسية في أيرلندا

GMT 04:50 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

منزل كارين بول يجمع بين شغفها الموسيقي والديكورات العصرية
العرب اليوم - منزل كارين بول يجمع بين شغفها الموسيقي والديكورات العصرية

GMT 06:18 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

دونالد ترامب يُهاجم "استطلاعات الرأي" عبر حسابه على "تويتر"
العرب اليوم - دونالد ترامب يُهاجم "استطلاعات الرأي" عبر حسابه على "تويتر"

GMT 04:58 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

صحيفة "لوس أنغلوس تايمز" تتعرض الانتقادات من رواد "تويتر"
العرب اليوم - صحيفة "لوس أنغلوس تايمز" تتعرض الانتقادات من رواد "تويتر"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 13:07 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين
العرب اليوم - السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين

GMT 00:04 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
العرب اليوم - الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف

GMT 20:49 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه
العرب اليوم - إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 00:33 2017 الأحد ,29 تشرين الأول / أكتوبر

الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
العرب اليوم - الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab