ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكّد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل يوم الأحد، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آلِ سعود، ليحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر في زيارة تستمر لمدة ٣ أيام.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه من المقرر أن يبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولى العهد السعودي، أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن تعزيز علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي سيحضر لقاء يجمع رجال الأعمال المصريين والسعوديين في القاهرة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاستثمارية.

وتأتي الزيارة خلال الأيام المقبلة قبل أن يسافر الأمير محمد إلى لندن في السابع من مارس/آذار الجاري وإلى الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل، وشهدت العلاقات المصرية السعودية تحسنًا ملموسًا خلال الفترة الأخيرة، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.6 مليار دولار، وفق تصريحات لوزير الصناعة المصري طارق قابيل، وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زيارة العام الماضي إلى السعودية من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والتنسيق في كافة الملفات الإقليمية المشتركة، وكان الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع بن سلمان الثلاثاء الماضي، لبحث أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وكذلك التأكيد على أهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي في تخفيف حدة التهديدات الإقليمية، حسب البيت الأبيض، وكانت وسائل إعلام أميركية قالت الشهر الجاري إن ترامب يعتزم عقد اجتماعات منفصلة مع قادة السعودية والإمارات وقطر، في مسعى لوضع حد للأزمة الخليجية المستمرة منذ عدة أشهر.