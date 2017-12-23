مجلس الأمن يُدين إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية تجاه الرياض

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية تجاه العاصمة السعودية الرياض، ودعا إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على تزويد تلك الميليشيات بالأسلحة، كما حذر المجلس من الاستمرار في تهديد أمن السعودية ودول الجوار.وجدد المجلس دعمه لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وطالب مجلس الأمن ميليشيات الحوثي بالسماح السريع والآمن لوصول المساعدات الإنسانية.
بيان المجلس أدان خرق الميليشيات القرار الدولي رقم 2216، الذي ينص على حظر توريد الأسلحة، مؤكدا أن سيطرة الميليشيات الحوثية على الأسلحة الباليستية تمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، كما عدّ البيان إطلاق الصاروخ باتجاه المدن الآهلة بالسكان مخالفا للقانون الدولي، مشيرا إلى انتهاك ميليشيا الحوثي لقرارات الشرعية الدولية، وسعيها لتقويض أمن المنطقة وزعزعة استقرارها.
اتهم المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، ميليشيات الحوثي بإعاقة توزيع اللقاحات، ونهب المساعدات الطبية والغذائية.
فيبدو أن ميليشيات الحوثي لا تنفك عن مواصلة عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الإنسانية.
اتهامات المالكي تأتي رغم إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاشتباه بحالة إصابة مليون شخص بالكوليرا، وسط توقعات بظهور موجة جديدة من المرض.
كانت قيادة التحالف أعلنت الأربعاء السماح باستمرار فتح ميناء الحديدة -الخاضع لسيطرة الانقلابيين- لاستقبال المواد الإغاثية والمستلزمات التجارية.
وقالت قيادة التحالف إنها ستسمح باستمرار فتح ميناء الحديدة لمدة 30 يوما لتطبيق مقترحات مبعوث الأمين العام الخاص لليمن بشأن الميناء.
خطوة لاقت ترحيبا من حكومات غربية عدة بينها بريطانيا، التي عبرت عن قلقها تجاه استمرار ميليشيات الحوثي في عرقلة وصول المساعدات وزعزعة الاستقرار في الإقليم.
يأتي هذا بالتزامن مع تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة 47 شاحنة مساعدات غذائية تمهيدا لإرسالها إلى تعز، ضمن مشروع توزيع أكثر من 76 ألف سلة غذائية تستهدف مديريات المحافظة.
يأتي مشروع التوزيع امتدادا لأكثر من 166 مشروعا نفذها المركز في جميع محافظات اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها.
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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