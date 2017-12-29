تقرير أميركي يصف معاملة بغداد تجاه كركوك بالمخالفة للدستور ويطالب بحل القضية
آخر تحديث GMT20:02:50
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخبار محلية وعربية وعالمية

البنتاغون يعلن مقتل 817 مدنيًا من دون قصد والعراق يدين التطرف العالمي

تقرير أميركي يصف معاملة بغداد تجاه كركوك بالمخالفة للدستور ويطالب بحل القضية

العرب اليوم -

العرب اليوم - تقرير أميركي يصف معاملة بغداد تجاه كركوك بالمخالفة للدستور ويطالب بحل القضية

غارات التحالف الدولي على العراق
بغداد ـ نجلاء الطائي

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية أن أكثر من 800 مدني قتلوا؛ جراء غارات التحالف الدولي تحت قيادة الولايات المتحدة، منذ بدء عملياته في سورية والعراق، فيما دانت وزارة الخارجية العراقية، الاعتداءات المتطرفة التي وقعت في كل من مدينة كابول في أفغانستان ومدينة سان بطرسبرغ الروسية وشمال سيناء في مصر.

وذكرت القيادة، في بيان "وفقًا للمعلومات المتاحة حاليًا، تعتقد القيادة المركزية أن 817 مدنيًا قتلوا من دون قصد بضربات التحالف منذ بدء العملية. ولا يزال التحقيق مستمرًا بشأن 603 حوادث أخرى، وفي غضون ذلك قال تقرير أميركي إن استمرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في سياساته المعادية للكورد سيكون مبررًا لمطالبة الكورد بالاستقلال، مطالبًا بـ"إنهاء" هذا الأمر .

وشنت مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الأخرى هجومًا على مدينة كركوك ومناطق كوردستانية أخرى خارج إدارة إقليم كردستان في 16 تشرين الأول الماضي، انتهت بالاستيلاء على المدينة ومساحات واسعة من تلك المناطق قبل أن توقف قوات البيشمركة تقدم هذه القوات، كما فرضت بغداد حظرًا على الرحلات الدولية إلى مطارات إقليم كردستان، بالإضافة لخفض حصة الاقليم من الموازنة الفيدرالية من 17 بالمائة إلى 12 .

وقالت صحيفة واشنطن تايمز الواسعة الانتشار، في تقرير لها إن العبادي بات يسيء معاملة المواطنين الكرد في بلاده، ولا بد من إنهاء هذا الأمر، وتطرق التقرير إلى ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون من أن بلاده ستقف مع الكرد في تنفيذ بنود الدستور العراقي بصورة كاملة بعدما تم انتهاكه عشرات المرات طيلة السنوات الماضية الأمر الذي يدفع الكرد إلى التفكير في إعلان الاستقلال.

وتقول واشنطن تايمز إن الدول التي وقفت ضد الاستفتاء بما فيها الولايات المتحدة باتت تدعو الآن العبادي إلى احترام بنود الدستور، كما ذكّر التقرير الأميركي بتصريح لرئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ربط فيه استقرار العراق بالالتزام التام بتنفيذ الدستور، ولم يعامل العبادي، كما يقول تقرير واشنطن تايمز، الكرد على أنهم مواطنون متساوون في الحقوق بخلاف المادة 131 من الدستور التي تعطيهم الحق في الحصول على حصة عادلة من إيرادات العراق.

ويلزم الدستور كذلك الحكومة العراقية بتسليح وتمويل قوات البيشمركة التي تتولى تأمين مناطق إقليم كردستان، وفق تقرير الصحيفة الأميركية، ومع ذلك، فإن الحكومة المركزية العراقية لم تقم بإرسال الأموال والأسلحة اللازمة إلى قوات البيشمركة لمواجهة تنظيم "داعش" كما رفضت إرسال رواتب الموظفين ما أجبر الكرد على الاعتماد على عائدات النفط لتغطية نفقاتهم، طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى المادة 140 الدستورية الخاصة بتسوية الأوضاع في المناطق الكردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ماتسمى بـ "المتنازع عليها"، ومن ضمنها كركوك وهذه المناطق تعتبر بؤرة الخلاف بين أربيل وبغداد.

وطبقًا للمادة 140 في الدستور الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب تعمد بغداد المماطلة  .

وتضيف واشنطن تايمز أن كركوك بالنسبة للكورد هي "قلب كردستان" وسبق أن شهدت تطهيرًا عرقيًا ضدهم إبان حكم صدام حسين، ولم تعد مدينة متنوعة عرقيًا إلا بعدما سيطرت قوات البيشمركة عليها، وأبعدتها عن خطر الهجوم الخاطف لتنظين "داعش" عام 2014، وبعد سيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي على كركوك في 16 تشرين الأول، توترت الأوضاع في المدينة على نحو غير مسبوق، كما بدأت مجددًا محاولات لتغيير ديموغرافية المدينة وسياسات التعريب، إذ بدأ العرب الذين كان نظام صدام قد جلبهم للمدينة ورجعوا إلى مناطق سكناهم الأصلية بعد سقوط النظام إثر استلامهم تعويضات من الحكومة، بدأوا بالعودة إلى كركوك وضواحيها والضغط على سكان المنطقة من الكرد لتركها تحت التهديد.

وتلفت الصحيفة إلى أنه بعد أحداث تشرين الأول، تعرض الكرد إلى التنكيل والقتل والاغتصاب والتهجير مجددًا ليعيد إلى أذهانهم ما كان يحصل لهم سابقًا في كركوك زمن النظام السابق، ووفق المادة 114 من الدستور العراقي فإن المنافذ البرية الدولية لا تخضع حصرًا للسلطة الاتحادية بل يتعين أن تدار بشكل مشترك مع حكومة إقليم كردستان، مما يعني أيضًا أن الكرد ينبغي أن يكونوا قادرين على إدارة مطاري أربيل والسليمانية بأنفسهم.

ومع هذا، تؤكد الصحيفة عدم سماح الحكومة المركزية بالرحلات الدولية المتجهة من وإلى مطارات إقليم كردستان، كما تطالب الكرد بتسليم جميع المنافذ الحدودية لهم، وترى الصحيفة الأميركية أن العبادي وحكومته بهذه المطالب لا يلتزمان بالدستور العراقي، ويقول التقرير إن الكرد يشعرون بأن عدم المساواة بينهم وبين العرب في "العراق الجديد" لا يقتصر على الانتهاكات في الدستور العراقي، بل يتعدى ذلك حتى أن العبادي حينما القى خطاب النصر ضد تنظيم "داعش" لم يذكر دور البيشمركة في الحرب على التطرف.

وشبه العبادي ما سماه منع تقسيم العراق بأنه "نصر" لا يقل عن الانتصار الذي تحقق على "داعش"، الأمر الذي أغضب المسؤولين الكرد، وخلص التقرير إلى أن على حيدر العبادي معاملة الكرد بالكرامة التي يستحقونها وآن الأوان كي يدخل رئيس الوزراء العراقي في حوار هادف مع إقليم كردستان.

وختمت واشنطن تايمز تقريرها بالقول "إذا استمر السيد العبادي في عدم التحدث مع حكومة إقليم كردستان ورفض الامتثال للدستور العراقي، فإن أي مطالب لتنفيذ استفتاء استقلال كردستان تعتبر أكثر من مبرر" بالنسبة للكرد.

وفي المقابل دانت وزارة الخارجية العراقية، الاعتداءات المتطرفة التي وقعت في كل من مدينة كابول في أفغانستان ومدينة سان بطرسبرغ الروسية وشمال سيناء في مصر، وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد محجوب، في بيان "نعرب عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين جراءهذه الأعمال التي تتنافى مع جميع المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية".

وأكد محجوب، "تضامن العراق مع جمهورية أفغانستان وروسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية في حربها ضد التطرف الذي يستهدف كثير من مدن العالم بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية".

وجدد محجوب، "موقف العراق الثابت الذي حارب التطرف وانتصر عليه بنبذ العنف والتطرف بكل صوره"، مؤكدًا على ضرورة "تكثيف الجهود لتجفيف منابعه والقضاء على مدارس الفكر المتطرف الذي أنتج هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين".

أخبار محلية وعربية وعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تقرير أميركي يصف معاملة بغداد تجاه كركوك بالمخالفة للدستور ويطالب بحل القضية تقرير أميركي يصف معاملة بغداد تجاه كركوك بالمخالفة للدستور ويطالب بحل القضية



أخبار ذات صلة

GMT 15:17 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر

الكشف عن أسباب وتفاصيل تنقّل عناصر تنظيم "داعش" المتطرّف جنوب وشمال سورية
العرب اليوم - الكشف عن أسباب وتفاصيل تنقّل عناصر تنظيم "داعش" المتطرّف جنوب وشمال سورية

GMT 21:08 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

التحالف الدولي يعلن القضاء على 3 قادة لـ "داعش" في العراق وسورية
العرب اليوم - التحالف الدولي يعلن القضاء على 3 قادة لـ "داعش" في العراق وسورية

GMT 21:53 2017 الخميس ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

التحالف الدولي يعترف بقتل 801 مدني بغاراته في سورية والعراق
العرب اليوم - التحالف الدولي يعترف بقتل 801 مدني بغاراته في سورية والعراق

GMT 12:28 2017 السبت ,14 تشرين الأول / أكتوبر

التحالف الدولي يعلن أن نحو 100 مقاتل من "داعش" استسلموا في الرقة
العرب اليوم - التحالف الدولي يعلن أن نحو 100 مقاتل من "داعش" استسلموا في الرقة

GMT 05:47 2017 الأربعاء ,11 تشرين الأول / أكتوبر

قتال عنيف يرافقه قصف صاروخي ومدفعي على شرق دمشق وغوطتها الشرقية
العرب اليوم - قتال عنيف يرافقه قصف صاروخي ومدفعي على شرق دمشق وغوطتها الشرقية

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تقرير أميركي يصف معاملة بغداد تجاه كركوك بالمخالفة للدستور ويطالب بحل القضية تقرير أميركي يصف معاملة بغداد تجاه كركوك بالمخالفة للدستور ويطالب بحل القضية



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

التقط لها زوجها مجموعة من الصور المستوحاة من الماضي

بيونسيه بثوب شفاف مغطى بنقاط البولكا السوداء

فلوريدا ـ رولا عيسى

شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ  48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:08 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر

5 أشخاص سيؤثرون على الملابس في عام 2018
العرب اليوم - 5 أشخاص سيؤثرون على الملابس في عام 2018

GMT 05:47 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر

رحلة إلى الأدرن لمشاهدة جمال المنطقة بين البلاد العربية
العرب اليوم - رحلة إلى الأدرن لمشاهدة جمال المنطقة بين البلاد العربية

GMT 05:56 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر

قاعة "زوي دير" تعد من أفضل العقارات في بريطانيا
العرب اليوم - قاعة "زوي دير" تعد من أفضل العقارات في بريطانيا

GMT 04:44 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر

سياسة دونالد ترامب الخارجية تزيد من أعدائه وتفقده حلفائه
العرب اليوم - سياسة دونالد ترامب الخارجية تزيد من أعدائه وتفقده حلفائه

GMT 05:07 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر

أبرز صور 2017 لأحداث أثرت في هذا العالم
العرب اليوم - أبرز صور 2017 لأحداث أثرت في هذا العالم

GMT 07:31 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

دليلكِ للتسوق في آخر لحظة قبل ليلة رأس السنة
العرب اليوم - دليلكِ للتسوق في آخر لحظة قبل ليلة رأس السنة

GMT 07:08 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أهم المعالم السياحية في العاصمة نيودلهي
العرب اليوم - تعرف على أهم المعالم السياحية في العاصمة نيودلهي

GMT 09:11 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

طالبات يحولن غرف نومهن الضيقة إلى أماكن مذهلة بأشياء بسيطة
العرب اليوم - طالبات يحولن غرف نومهن الضيقة إلى أماكن مذهلة بأشياء بسيطة

GMT 01:34 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

وزير النقل الإسرائيلي يتبنى مشروع قطار إلى حائط المبكى
العرب اليوم - وزير النقل الإسرائيلي يتبنى مشروع قطار إلى حائط المبكى

GMT 07:36 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

الأخبار المزيفة تشكل تهديدًا للبشرية والعلماء يسعون لتقديم حل
العرب اليوم - الأخبار المزيفة تشكل تهديدًا للبشرية والعلماء يسعون لتقديم حل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 13:07 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين
العرب اليوم - السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين

GMT 20:49 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه
العرب اليوم - إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه

GMT 00:04 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
العرب اليوم - الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 00:33 2017 الأحد ,29 تشرين الأول / أكتوبر

الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
العرب اليوم - الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab