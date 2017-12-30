أسبوعان أمام الكونغرس الأميركي للبتّ في مصير الاتفاق النووي مع إيران

تنتهي في غضون أسبوعين المهلة القانونية أمام الكونغرس لتسليم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشريعاً يُبقي التزام الولايات المتحدة الاتفاق النووي مع إيران ويمنع فرض عقوبات عليها، فيما قد يؤدي عجز النواب عن إنجاز التشريع إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق تماماً، ومع استعداد الكونغرس لاستئناف جلساته بعد العطلة مطلع الأسبوع المقبل، سيكون أمام النواب 14 يوماً لاستصدار تشريع يأخذ في الاعتبار عدم مصادقة ترامب على الاتفاق النووي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ويضع آلية جديدة للاستمرار فيه، بدل فرض عقوبات قد تسدّد للاتفاق ضربة قاضية. إلا أن فشل الكونغرس على مدى نحو ثلاثة أشهر في وضع تشريع كهذا، سيعطي ترامب خيار فرض عقوبات على إيران بحلول 15 كانون الثاني (يناير) المقبل، وبالتالي انتهاك الاتفاق وإجبار إيران على ردّ تصعيدي.

ويعارض هذا التوجّه أركان الإدارة، ومن بينهم مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر ووزيرا الدفاع جايمس ماتيس والخارجية ريكس تيلرسون، في حين يحول فشل الكونغرس دون تحقيق ترامب وعداً انتخابياً والتخلص من الاتفاق النووي، كما فعل منفرداً في اعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل. وقال السيناتور الجمهوري روب كوركر لصحيفة “بوليتيكو” إنه لا يزال يأمل باستصدار تشريع من الكونغرس ينقذ الاتفاق، وصعّد الرئيس الأميركي لهجته ضد الصين في مقابلة مع “نيويورك تايمز”، واتهمها بمواصلة تزويد كوريا الشمالية نفطاً ووقوداً. وقال إن الصينيين “إذا لم يساعدونا في كوريا الشمالية، فسأفعل ما قلت دائماً إنني سأفعله”، في إشارة إلى استعداده لفرض قيود على بكين في مجال التبادل التجاري. وأفادت الصحيفة أن الصين نجحت في التلاعب بترامب من خلال التلاعب بنرجسيّته واستقباله بطريقة مميزة الشهر الماضي. وقال ترامب للصحيفة إن الصين تعاملت معه خلال الزيارة “أفضل من أي معاملة لأي كان في تاريخها”، وفي المقابلة ذاتها، خفّف ترامب هجومه على المحقق الخاص في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، روبرت مولر، وتوقع معاملته “بنزاهة”، لكنه أوضح أنه لا يعرف المدة التي قد يستغرقها التحقيق، وفي مقابلة وصفتها الصحيفة بـ “الارتجالية” واستغرقت 30 دقيقة في نادي “غولف” يملكه في وست بالم بيتش (فلوريدا)، أكد ترامب أنه “لم يحدث تواطؤ. لكنني أعتقد أنه (مولر) سيكون نزيهاً”.

ووجّه مولر الاتهام إلى 4 من مساعدي ترامب في تحقيقه، فيما نفت روسيا التدخل في الانتخابات الأميركية، وعلى مدى أسابيع، توقع محامو ترامب انتهاء تحقيق مولر سريعاً وربما في حلول نهاية عام 2017. ولم يعلق مولر على المدة التي قد يستغرقها التحقيق، وأعرب ترامب عن اعتقاده أن “طول أمد التحقيق يجعل صورة البلد سيئة”، لكنه أشار إلى أن “التحقيق حفّز قاعدة مؤيّديه وجعلها أقوى”، وقال: “قاعدتي أقوى من أي وقت مضى”، فيما أعلنت ولاية ألاباما رسمياً أمس، فوز المرشح الديموقراطي دوغ جونز في مقعد مجلس الشيوخ وللمرة الأولى منذ 1992 في فوز للحزب الأزرق، وقال ترامب إنه يريد العمل مع الديموقراطيين في الكونغرس عام 2018 في تشريعات تتعلق بالهجرة والبُنى التحتية.