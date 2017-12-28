القوات الحكومية السورية تستهدف قرية على حدود إدلب وحماة بنحو 80 قذيفة صاروخية
آخر تحديث GMT07:00:08
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
لجنة التحقيق الروسية تؤكد أن انفجار سان بطرسبورغ ناجم عن عبوة ناسفة من صنع محلي التحالف العربي يؤكد أنه يقوم بالعمل على سد الثغرات لمنع تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي البنتاغون يؤكد أن قوات التحالف الدولي لن تغادر سورية حتى التأكد من القضاء على تنظيم داعش 8 ملايين مدني في العراق وسوريا بمأمن من هجمات داعش الناطق باسم التحالف العربي يؤكد أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لتقديم المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب اليمني المالكي يؤكد أن التحالف منح تصاريح لدخول 5 سفن إلى ميناء الحديدة المالكي يؤكد أن عمليات التحالف استهدفت قادة ميدانيين لميليشيات الحوثي على الحدود تركي المالكي يعرض مشاهد لاستهداف تعزيزات ومواقع لميليشيات الحوثي المحكمة العسكرية المصرية تقضي بإعدام 10 أشخاص مدانين بارتكاب أعمال إرهابية بالقضية المعروفة بأنصار بيت المقدس مقتل 38 من ميليشيات الحوثي بسلسلة غارات للتحالف العربي استهدفت اجتماعًا ومواقع عسكرية في دمت شمالي محافظة الضالع
أخر الأخبار
الرئيسية » أخبار محلية وعربية وعالمية

فريق من الهلال الأحمر يجلي الدفعة الثانية من المرضى من غوطة دمشق المحاصرة

القوات الحكومية السورية تستهدف قرية على حدود إدلب وحماة بنحو 80 قذيفة صاروخية

العرب اليوم -

العرب اليوم - القوات الحكومية السورية تستهدف قرية على حدود إدلب وحماة بنحو 80 قذيفة صاروخية

القوات الحكومية السورية
دمشق ـ نور خوام

قصفت القوات الحكومية السورية مجدداً مناطق في غوطة دمشق الشرقية، حيث استهدف القصف مناطق في أطراف بلدة النشابية الواقعة في منطقة المرج التي يسيطر عليها جيش الإسلام، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وياتي هذا القصف في أعقاب الإفراج عن 26 معتقلاً ومختطفاً لدى جيش الإسلام وتسليمهم إلى سلطات النظام عبر فريق الهلال الأحمر، في حين استشهد رجل جراء إصابته في قصف للقوات الحكومية السورية على مناطق في بين مدينة دوما وبلدة الريحان، ليرتفع إلى 2 عدد الشهداء الذين قضوا اليوم في قصف وإطلاق نار من قبل القوات الحكومية السورية في الغوطة الشرقية

وهزت انفجارات مناطق في غرب مدينة حلب، ناجمة عن عمليات قصف من قبل القوات الحكومية السورية على مناطق سيطرة الفصائل في حي جمعية الزهراء ومناطق في ضاحية الراشدين، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية

وتجدد القصف من قبل القوات الحكومية السورية مستهدفاً مناطق في الريف الحمصي الشمالي، واستهدف القصف المتجدد مناطق في بلدتي الطيبة الغربية وكفرلاها الواقعة في منطقة الحولة، ما أدى لوقوع أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، حيث استهدف مناطق في مدينة تلبيسة وغربها، بالتزامن مع استهداف القوات الحكومية السورية بالرشاشات الثقيلة لأماكن في منطقة الحولة وبلدة السعن الأسود بالريف ذاته، كما قصفت القوات الحكومية السورية مناطق في قرية الطيبة الغربية بالحولة، وسط استهداف بالقذائف لمناطق في قرية حوش حجو، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، بينما استهدفت الفصائل بعدة قذائف مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها في جبورين وأكراد الداسنية وتسنين وكفرنان، ما أدى لأضرار مادية، ولم ترد معلومات عن الخسائر البشرية في صفوف القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها

وتعرضت مناطق في حي التضامن بالقسم الجنوبي من العاصمة، لقصف مدفعي من القوات الحكومية السورية، ما تسبب بوقوع أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، ولا يزال القتال في شرق نهر الفرات متواصلاً بوتيرة عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعمة بالتحالف الدولي من جهة، وتنظيم “داعش” من جهة أخرى، وتركز القتال العنيف بين الطرفين على محاور في بلدة أبو حمام، الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور، حيث تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التقدم في القرية، في محاولة لاستكمال السيطرة عليها، بدعم من طائرات التحالف الدولي، وتشهد محاور القتال بين الجانبين، قصفاً مكثفاً ومتبادلاً بينهما، ةومعلومات عن خسائر بشرية مؤكدة في صفوف الطرفين، كما أن هذا القتال والقصف الذي عاود البدء في مطلع كانون الأول / ديسمبر الجاري من العام 2017، نتيجة هجوم جديد نفذته قوات عملية “عاصفة الجزيرة”، تسبب في حركة نزوح جديدة نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومناطق أخرى بعيدة عن القصف العنيف والقتل، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إقامة المواطنين النازحين لمخيمات يتمكنون من المكوث فيها ريثما ينتهي القتل أو تنتهي سيطرة تنظيم “داعش” في مناطقهم وبلداتهم التي نزحوا منها، حيث لا يزال تنظيم “داعش” يفرض سيطرته على 10 بلدات وقرى تبقت له من الضفة الشرقية لنهر الفرات، والتي تتضمن الكشكية، أبو حمام، غرانيج، البحرة، هجين، أبو الحسن، الشعفة، السوسة، الباغوز، البوبدران وضواحيهم

واستهدفت القوات الحكومية السورية بجولة من القصف المكثف مناطق في قرية عطشان على الحدود الإدارية بين إدلب وحماة، حيث استهدفت بنحو 80 قذيفة صاروخية بشكل متزامن، ما تسبب بدمار في المنطقة ولم ترد معلومات عن الخسائر البشرية إلى الآن، في حين جددت الطائرات الحربية غاراتها مستهدفة مناطق في قرية أم جلال وبلدة التمانعة في الريف الجنوبي لإدلب، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، في حين عاد الهدوء ليسود جبهات القتال بين الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام من جانب، والقوات الحكومية السورية المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جانب آخر، في ريف إدلب الجنوبي الغربي وريف حماة الشمالي الشرقي، بعد أن تمكنت القوات الحكومية السورية من تثبيت تقدمها في أم حارتين وتلة طويلة محمود، وسط استمرار القصف المدفعي والصاروخي، على مناطق في ريفي إدلب وحماة، لتوسع القوات الحكومية السورية سيطرتها بذلك إلى 44 بلدة وقرية ومنطقة وهي أم حارتين، تلة طويلة محمود، رأس العين، تل الأسود، قبيبات أم الهدى، الهوية، الرويضة، السيريتل، الشطيب، أم تريكية، رجم الأحمر، الظافرية، البليل، أم خزيم، الشحاطية، المستريحة، جب أبيض، رسم أبو ميال، رسم الصوان، رسم الصاوي، بغيديد، رسم الأحمر، رسم التينة، أبو لفة، المشيرفة، جويعد، حسرات، خربة الرهجان، مويلح شمالي، قصر علي، قصر شاوي، الخفية، شم الهوى، الرحراحة، سرحا، أبو الغر، حسناوي، تل محصر، الربيعة، دوما، ربدة، الحزم، عرفة ومريجب الجملان، وتسبب القتال والقصف المرافق له في سقوط خسائر بشرية من الطرفين، إذ ارتفع إلى 24 على الأقل بينهم قيادي في حركة أحرار الشام، عدد مقاتلي الفصائل المقاتلة والإسلامية وتحرير الشام ممن قضوا في القصف والاشتباكات والغارات خلال الـ 36 ساعة الفائتة، كما قتل ما لا يقل عن 11 من عناصر القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية خلال الاشتباكات هذه.

ونفذ فريق الهلال الأحمر عملية إجلاء للدفعة الثانية من الحالات المرضية من غوطة دمشق الشرقية المحاصرة، وأجلى فريق الهلال الأحمر 12 حالة مرضية من الغوطة الشرقية عبر مخيم الوافدين الذي يربط الغوطة بمناطق سيطرة القوات الحكومية السورية، ومن المرتقب أن تجري خلال الأيام الـ 48 ساعة استكمال عملية الإجلاء، والتي سيتم فيها تسليم آخر 3 سجناء ومعتقلين لدى جيش النظام إلى سلطات النظام والفريق المشرف من الهلال الأحمر، على أن يجري إخراج 12 حالة مرضية من الغوطة الشرقية، ليكتمل بذلك إخراج 58 شخصاً من الغوطة الشرقية مناصفة بين المعتقلين والمختطفين لدى جيش الإسلام ومن الحالات المرضية في الغوطة الشرقية.

وأطلق جيش الإسلام سراح 26 شخصاً هم 8 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و17 سنة، إضافة لأربع مواطنات، و14 رجلاً وشاباً، كانوا معتقلين لديه منذ معارك عدرا العمالية وبعضهم جرى نقله من سجون هيئة تحرير الشام إلى معتقلات جيش الإسلام في أعقاب اقتتال دار بين الطرفين في الغوطة الشرقية قبل أسابيع، وأكدت مصادر موثوقة أن عملية تسليم الأشخاص الـ 26 جرت عبر إيصالهم إلى معبر مخيم الوافدين في أطراف الغوطة الشرقية، وسط حظر إعلامي فرضه جيش الإسلام عدا نشطائه والمقربين منه، فيما تجري عمليات التحضير من قبل فريق الهلال الأحمر وسلطات النظام لإجلاء الدفعة الثانية من الحالات المرضية من الغوطة المحاصرة لنقلهم لتلقي العلاج في مشافي العاصمة دمشق، بعد أن كانت أخرجت أول دفعة من الحالات المرضية يوم أمس الثلاثاء، فيما لا تزال هناك معلومات عن دفعة ثانية من المعتقلين عددهم نحو 3، جرى تأجيل تسليمهم لحين استكمال عملية إجلاء المرضى

وأُحصي أكثر من 720 حالة مرضية بينها عشرات الأطفال والمواطنات، تحتاج لإخلاء فوري، هذا الإخلاء الذي تأتي في كل مرة سيارات الهلال الأحمر والوفود الأممية المرافقة للمساعدات الإنسانية الداخلة إلى الغوطة الشرقية، وتدير ظهرها لهم، وكأنها أنجزت مهمتها، الأمر الذي أثار سخط المرضى وذويهم، كما أكدت المصادر الطبية أن الأمراض تتنوع في طبيعتها، ومستوى تقدمها ومدى توزعها وصعوبة معالجتها، فهناك أكثر من 500 حالة لمصابين بمرض السرطان، من ضمنهم أكثر من 100 حالة تحتاج لإخراج فوري ومباشر، نتيجة ترديها بشكل كبير، كذلك يتواجد 59 حالة تضاف للحالات الـ 500، هي لمرضى يعتقد أنهم مصابون بالسرطان، حيث لم يتمكن القائمون على المركز المتخصص في تشخيص ومعالجة السرطان بالغوطة الشرقية، من تحديد وتشخصي حالتهم، لعدم وجود المواد اللازمة، وتوقف المخبر عن العمل لهذه الأسباب، كما أن هناك أكثر من 30 حالة لمصابين بمرض السل المعدي، إضافة لنحو 25 حالة فشل كلوي، ونحو 70 حالة بين نقص المناعة والتلاسيميا والسكري وأمراض أخرى.

وقصفت الفصائل المقاتلة بعدة قذائف مناطق سيطرة “جيش خالد بن الوليد” المبايع لتنظيم “داعش” في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، واستهدفت القوات الحكومية السورية بالرشاشات الثقيلة مناطق في التلول الحمر بالقطاع الشمالي من ريف القنيطرة، ولا معلومات عن تسببها بخسائر بشرية.

 

أخبار محلية وعربية وعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القوات الحكومية السورية تستهدف قرية على حدود إدلب وحماة بنحو 80 قذيفة صاروخية القوات الحكومية السورية تستهدف قرية على حدود إدلب وحماة بنحو 80 قذيفة صاروخية



أخبار ذات صلة

GMT 01:16 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

انفجار عبوة ناسفة في ريف القنيطرة وقصف يطال مناطق عدة في ريف درعا الشمالي
العرب اليوم - انفجار عبوة ناسفة في ريف القنيطرة وقصف يطال مناطق عدة في ريف درعا الشمالي

GMT 02:22 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

عودة الهدوء إلى ريفي إدلب و حماة بعد غارات مكثفة استهدفت مناطق فيهما
العرب اليوم - عودة الهدوء إلى ريفي إدلب و حماة بعد غارات مكثفة استهدفت مناطق فيهما

GMT 03:26 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

نشوب اشتباكات بين الفصائل المقاتلة والإسلامية وتنظيم "داعش" المتطرف في درعا
العرب اليوم - نشوب اشتباكات بين الفصائل المقاتلة والإسلامية وتنظيم "داعش" المتطرف في درعا

GMT 15:17 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر

الكشف عن أسباب وتفاصيل تنقّل عناصر تنظيم "داعش" المتطرّف جنوب وشمال سورية
العرب اليوم - الكشف عن أسباب وتفاصيل تنقّل عناصر تنظيم "داعش" المتطرّف جنوب وشمال سورية

GMT 01:23 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر

القوات السورية تستهدف عدة مناطق في الريف الجنوبي الشرقي لحماة
العرب اليوم - القوات السورية تستهدف عدة مناطق في الريف الجنوبي الشرقي لحماة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القوات الحكومية السورية تستهدف قرية على حدود إدلب وحماة بنحو 80 قذيفة صاروخية القوات الحكومية السورية تستهدف قرية على حدود إدلب وحماة بنحو 80 قذيفة صاروخية



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تعيش حاليًا في دبي وتؤكّد أنها تستمع بالحية الفارهة

ليندسي لوهان تعاني من أزمة بسبب تسديد الضرائب

واشنطن ـ رولا عيسى

كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:30 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

ميرفت رضوان تطرح أزياء مناسبة لإكسسوار الصلصال الحراري
العرب اليوم - ميرفت رضوان تطرح أزياء مناسبة لإكسسوار الصلصال الحراري

GMT 05:48 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

5 رحلات سياحية لا ينبغي عليك تفويتها العام المقبل
العرب اليوم - 5 رحلات سياحية لا ينبغي عليك تفويتها العام المقبل

GMT 00:30 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

العبادي تكشف كيف يمنح "الفونغ شوي" الطاقة الإيجابية في المنزل
العرب اليوم - العبادي تكشف كيف يمنح "الفونغ شوي" الطاقة الإيجابية في المنزل

GMT 01:34 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

وزير النقل الإسرائيلي يتبنى مشروع قطار إلى حائط المبكى
العرب اليوم - وزير النقل الإسرائيلي يتبنى مشروع قطار إلى حائط المبكى

GMT 04:39 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

ازدهار تكنولوجيا أجهزة التلفزيون بتقنية 4k في عام 2018
العرب اليوم - ازدهار تكنولوجيا أجهزة التلفزيون بتقنية 4k في عام 2018

GMT 07:00 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

أزياء منزلية مناسبة لموسم الأعياد وتمضية العطلات
العرب اليوم - أزياء منزلية مناسبة لموسم الأعياد وتمضية العطلات

GMT 05:59 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

أفضل مكان في الجزر الاستوائية لقضاء العطلة
العرب اليوم - أفضل مكان في الجزر الاستوائية لقضاء العطلة

GMT 07:59 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

منزل "كانداكرايغ" لعطلة عيد ميلاد وسط الجدران الحجرية
العرب اليوم - منزل "كانداكرايغ" لعطلة عيد ميلاد وسط الجدران الحجرية

GMT 05:22 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

الكرملين يعلن استعداد روسيا للوساطة بين أميركا وكوريا الشمالية
العرب اليوم - الكرملين يعلن استعداد روسيا للوساطة بين أميركا وكوريا الشمالية

GMT 04:44 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

حقيقة التراجع الملحوظ في مبيعات المجلات الشهيرة
العرب اليوم - حقيقة التراجع الملحوظ في مبيعات المجلات الشهيرة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 13:07 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين
العرب اليوم - السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين

GMT 00:04 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
العرب اليوم - الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف

GMT 20:49 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه
العرب اليوم - إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 00:33 2017 الأحد ,29 تشرين الأول / أكتوبر

الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
العرب اليوم - الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab