فورد موستنج الهجينة ستأتي بقوة 400 حصان

بعد أن أكدت شركة فورد حصول الجيل القادم من موستنج على فئة هجينة، انتشرت تقارير جديدة تكشف عن المزيد من المعلومات عن السيارة.
وأوضحت التقارير أن موستنج ستحصل على محرك كهربائي صغير سيكون موجود بين محرك السيارة و ناقل الحركة. وسيرتبط بمحرك 4 سلندر سعة 2.3 لتر إيكوبوست سينتجان قوة 400 حصان و 541 نيوتن-متر من عزم الدوران.
وبهذا، تستطيع موستنج التسارع من 0 الى 96 كم/س خلال أقل من 5 ثواني وهو رقم ممتاز جدًا، وسيتم تزويدها بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 10 سرعات يحسن من إستهلاك الوقود بشكل أكبر.
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ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
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