فورد موستنج الهجينة ستأتي بقوة 400 حصان

بعد أن أكدت شركة فورد حصول الجيل القادم من موستنج على فئة هجينة، انتشرت تقارير جديدة تكشف عن المزيد من المعلومات عن السيارة.

وأوضحت التقارير أن موستنج ستحصل على محرك كهربائي صغير سيكون موجود بين محرك السيارة و ناقل الحركة. وسيرتبط بمحرك 4 سلندر سعة 2.3 لتر إيكوبوست سينتجان قوة 400 حصان و 541 نيوتن-متر من عزم الدوران.

وبهذا، تستطيع موستنج التسارع من 0 الى 96 كم/س خلال أقل من 5 ثواني وهو رقم ممتاز جدًا، وسيتم تزويدها بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 10 سرعات يحسن من إستهلاك الوقود بشكل أكبر.