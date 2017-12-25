كشفت شركة "جيب" عن بعض التسريبات المتعلقة بسياراتها الجديدة "رينجيد 2018"، وهذا بعد التعديلات التي طرأت عليها لتصبح موديل 2019.
ووفقًا للتسريبات، فالسيارة ستمتلك مقدمة جديدة والتي تشمل صدامات جديدة بالإضافة إلى مداخل هواء بتصميم مستحدث وتغيير مكان مصابيح الضباب.
إضافة إلى أن تصميم الشبك الأمامي تم استحداثه وإضافة مصابيح LED جديدة مشابهة لمصابيح رانجلر 2018 الجديدة كليًا.
وزودت السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1.4 لتر بقوة 160 حصانا، وأيضًا خيار آخر لملاك الفئة الأعلى، وهو محرك 4 سلندرات سعة 2.4 لتر بقوة 180 حصانا.
GMT 21:19 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر"جيب" تتخلى عن هذه الميزة بسيارة 2019
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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