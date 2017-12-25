كشفت شركة "جيب" عن بعض التسريبات المتعلقة بسياراتها الجديدة "رينجيد 2018"، وهذا بعد التعديلات التي طرأت عليها لتصبح موديل 2019.

ووفقًا للتسريبات، فالسيارة ستمتلك مقدمة جديدة والتي تشمل صدامات جديدة بالإضافة إلى مداخل هواء بتصميم مستحدث وتغيير مكان مصابيح الضباب.

إضافة إلى أن تصميم الشبك الأمامي تم استحداثه وإضافة مصابيح LED جديدة مشابهة لمصابيح رانجلر 2018 الجديدة كليًا.

وزودت السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1.4 لتر بقوة 160 حصانا، وأيضًا خيار آخر لملاك الفئة الأعلى، وهو محرك 4 سلندرات سعة 2.4 لتر بقوة 180 حصانا.