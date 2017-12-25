عند تنظيف شكمان السيارة بتنظيف الإطارات أولًا، وبوجود الآتي ثانيًا، ارتداء قفازات جلدية - فرشة تنظيف - فوطة غسيل - صابون - صوف صلب - سلك مواعين - ملمع معادن - كريم حماية، وعند توفير كل هذا يجب اتباع التالي جيدًا:-

الصابون

يتم مزج سائل تنظيف الإطارات مع الماء ورش الشكمان من الداخل والخارج وتنظيفه بالفرشاة وتركه لمدة دقيقتين.

الصوف الصلب

يعاد غسل الشكمان بالماء المضغوط ولكن بحذر لتفادي مرور الماء إلى علبة الشكمان ونظام العادم بالكامل، ويتم بعد ذلك رشه مرة أخرى بصابون التنظيف ثم فركه من الداخل والخارج بالصوف الصلب.

مرحلة التلميع

يرش الشكمان بالماء من جديد ويترك ليجف، ثم تبدأ مرحلة التلميع حيث توضع كمية من ملمع الصلب على فوطة غسيل الإطارات ويتم فردها بشكل كامل على الشكمان من الخارج والداخل.

مرحلة طبقة الكريم

توضع طبقتان أو ثلاث من كريم حماية الإطارات على ماسورة العادم من الخارج والحواف الداخلية، وبذلك تكون قد انتهت عملية التنظيف.