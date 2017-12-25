عند تنظيف شكمان السيارة بتنظيف الإطارات أولًا، وبوجود الآتي ثانيًا، ارتداء قفازات جلدية - فرشة تنظيف - فوطة غسيل - صابون - صوف صلب - سلك مواعين - ملمع معادن - كريم حماية، وعند توفير كل هذا يجب اتباع التالي جيدًا:-
الصابون
يتم مزج سائل تنظيف الإطارات مع الماء ورش الشكمان من الداخل والخارج وتنظيفه بالفرشاة وتركه لمدة دقيقتين.
الصوف الصلب
يعاد غسل الشكمان بالماء المضغوط ولكن بحذر لتفادي مرور الماء إلى علبة الشكمان ونظام العادم بالكامل، ويتم بعد ذلك رشه مرة أخرى بصابون التنظيف ثم فركه من الداخل والخارج بالصوف الصلب.
مرحلة التلميع
يرش الشكمان بالماء من جديد ويترك ليجف، ثم تبدأ مرحلة التلميع حيث توضع كمية من ملمع الصلب على فوطة غسيل الإطارات ويتم فردها بشكل كامل على الشكمان من الخارج والداخل.
مرحلة طبقة الكريم
توضع طبقتان أو ثلاث من كريم حماية الإطارات على ماسورة العادم من الخارج والحواف الداخلية، وبذلك تكون قد انتهت عملية التنظيف.
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أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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