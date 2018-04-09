المواصفات الكاملة لسيارة أوبل انسيجينا موديل ٢٠١٨

يأتي الجيل الجديد من أوبل انسيجينا بثلاث فئات، وبتصميم جديد حيث تأتي بخطوط إنسيابية، وبطول 4,90 متر وعرض 2,93 متر وطول قاعدة العجلات 2,83 متر وأرتفاع 1,42 متر ووزن السيارة 1441 كجم، وسعة خزان الوقود 62 لتر.
كما تأتي السيارة بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر تربو يخرج 165 حصان قوة، وأرقام الأداء الرسمية للمحرك من السكون إلي 100 كم في غضون 9,4 ثانية، ومعدل أستهلاك الوقود ما بين 6,5 إلي 7 لتر.
اما الفئة الأولي فتأتي بـ:-
– عجلات معدنية مقاس 18 بوصة.
– مريا جانبية ضم يدوي بها سخانات.
– نظام قفل مركزي.
– ريموت كنترول.
– مساحات خلفية.
– مصابيح بتكنولوجيا LED.
– مصابيح ضباب أمامية وخلفية.
– حساسات ضوء.
– 6 وسائد هوائية.
- سعر هذة الفئة ٥٢٩ ألف جنية.
أما الفئة الثانية فتاتي بـ:-
تحتوي علي كل ما سبق بالأضافة إلي :
– مرايا ضم كهرباء , وبها أشارات جانبية.
– حساس ركن أمامي وخلفي
– زجاج جانبي مظلل.
– كاميرا خلفية .
– السيارة مطعمة بالكروم.
– حساسات مطر.
– ذاكرة لتخزين وضع القيادة.
- سعر هذة الفئة ٥٨٠ ألف جنية.
وتأتي الفئة الثالثة بـ:-
كل ما سبق بالأضافة إلي :
– عجلات معدنية مطعمة باللون الأسود.
– دواسات نيكل.
– مصابيح أمامية أضاءة زينون.
– فتحة سقف.
– أنذار ضدد السرقة.
- سعر هذة الفئة ٦٥٠ ألف جنية.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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