خرجت إشاعات سابقاً تفيد بأن تويوتا سوبرا الجديدة ستأتي بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي الكلتش فقط من دون فئة لناقل حركة يدوي وهو الأمر الذي تأكد من قبل الشركة اليابانية هذا اليوم.
كبير المهندسين لدى تويوتا السيد Tetsuya Tada تم توجيه سؤال مباشر له ما إن كانت السيارة ستتوفر بناقل حركة يدوي ورد قائلاً "في الوقت الحالي لا يوجد أي خطط لذلك، فهي حتى الآن مخطط أن تتوفر بناقل حركة ثنائي الكلتش".
GMT 23:57 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسانكل ما تحتاج معرفته عن نيسان "Juke" كروس أوفر الجديدة
GMT 23:53 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسانالرئيس التنفيذي لـ"فورد" حصل على راتب 64 مليون ريال خلال عام
GMT 23:52 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسانتعديلات جذرية على طراز عام 2019 من سيارة «إكس 4»
GMT 23:50 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسان«جي إم سي تيرين 2018» تنطلق في أسواق الشرق الأوسط
GMT 23:47 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسان«بيجو» تكشف عن جيل جديد من سيارتها «508»
يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
أرسل تعليقك