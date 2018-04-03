خرجت إشاعات سابقاً تفيد بأن تويوتا سوبرا الجديدة ستأتي بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي الكلتش فقط من دون فئة لناقل حركة يدوي وهو الأمر الذي تأكد من قبل الشركة اليابانية هذا اليوم.

كبير المهندسين لدى تويوتا السيد Tetsuya Tada تم توجيه سؤال مباشر له ما إن كانت السيارة ستتوفر بناقل حركة يدوي ورد قائلاً "في الوقت الحالي لا يوجد أي خطط لذلك، فهي حتى الآن مخطط أن تتوفر بناقل حركة ثنائي الكلتش".