أوبل تكشف عن corsa gsi بهذه المواصفات

كشفت شركة "أوبل" الألمانية عن موديل GSi من أيقونتها Corsa كورسا الصغيرة، ويتميز الموديل الجديد بجنوط كبيرة مصنوعة من معدن خفيف قياس 18 بوصة.
ويأتي الموديل بشبكة مبرد على شكل قرص العسل، ومبيت مرايا خارجية بمظهر الكربون لموديلات السباق، فضلا عن الاسبويلر الخلفي على حافة السقف.
وتم تجهيز السيارة بمجموعة تعليق رياضية، ونظام توجيه. وفي المقصورة الداخلية يتوفر للسيارة مقاعد ريكارو الرياضية، مع مقود رياضي، كما تظهر الكسوة الجلدية على عصا نقل الحركة، والدواسات الرياضية المصنوعة من الألومنيوم.
ويتم تجهيز السيارة بنظام الملتيميديا IntelliLink، لدمج الهواتف الذكية، التي تعمل بنظامي أبل أي أو إس وأندرويد.
وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك تربو سعة 4ر1 لتر وبقوة 150 حصان/220 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وهو ما يمنح السيارة القدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر8 ثانية، والوصول إلى السرعة القصوى 207 كلم/س.
وتروج الشركة التابعة لمجموعة جنرال موتورز لسيارتها الجديدة من خلال معدل استهلاك يتراوح بين 2ر6 و 3ر6 لتر/100 كلم.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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