تيسلا تستعد لتوزيع موديل 3 لعملائها

تستعد شركة تيسلا لتوزيع موديل 3 إلى عملائها، فقد كشفت صور جوية فوق فناء مصنع تيسلا في فيرمونت عن جاهزية مجموعة كبيرة من سيارات الشركة.
كما أعلنت الشركة في أكتوبر الماضي أنها قامت بإنتاج 260 نسخة فقط من موديل 3 خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهذا الرقم بعيد جداً عن الرقم الذي وعد به إيلون موسك رئيس مجلس الإدارة الذي ذكر أن كل شهر سيشهد إنتاج 1,500 سيارة.
ويشار إلى أن قائمة الطلبات لموديل 3 وصلت إلى 400 ألف سيارة، وتعيّن على تيسلا البدء في أسرع وقت ممكن إذا ما أرادت أن يستلم عملائها سياراتهم في الوقت المحدد.
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أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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