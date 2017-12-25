تيسلا تستعد لتوزيع موديل 3 لعملائها

تستعد شركة تيسلا لتوزيع موديل 3 إلى عملائها، فقد كشفت صور جوية فوق فناء مصنع تيسلا في فيرمونت عن جاهزية مجموعة كبيرة من سيارات الشركة.

كما أعلنت الشركة في أكتوبر الماضي أنها قامت بإنتاج 260 نسخة فقط من موديل 3 خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهذا الرقم بعيد جداً عن الرقم الذي وعد به إيلون موسك رئيس مجلس الإدارة الذي ذكر أن كل شهر سيشهد إنتاج 1,500 سيارة.

ويشار إلى أن قائمة الطلبات لموديل 3 وصلت إلى 400 ألف سيارة، وتعيّن على تيسلا البدء في أسرع وقت ممكن إذا ما أرادت أن يستلم عملائها سياراتهم في الوقت المحدد.