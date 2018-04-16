انخفاض بطاريات تيسلا بنسبة 5٪ بعد سير 80 ألف كيلو متر

أقيمت دراسة على قرابة 350 سيارة من سيارات تيسلا الكهربائية من قبل مجموعة تسمى مالكي سيارات تيسلا في بلجيكا وهولندا حيث أجريت الدراسة لمعرفة كفاءة بطارية سيارة تيسلا بمرور الوقت.
وكشفت الدراسة أن السيارة تنخفض كفائتها بنسبة 5٪ بعد سير 80 ألف كيلو متر ، ولكن بعد ذلك ستتناقص الكفاءة بمعدل أبطأ حيث ستنقص الكفاءة 5٪ آخرى إذا وصلت السيارة إلى جمالي 300 ألف كيلو متر، أي أن السيارة عندما وصولها لهذا الرقم من عدد الكيلو مترات ستكون كفاءة بطاريتها 90٪ وستكون كفاءة البطارية عند وصول السيارة إلى إجمالي 800 ألف كيلو متر هي 80٪.
تعني كفاءة البطارية هو حجم الطاقة التي تستطيع تخزينها البطارية، فعند شرائك السيارة لأول مرة ستكون كفائتها 100٪ ولكن بمجرد تناقصها الى 80٪ ستخزن طاقة وتستعملها بمعدل أقل مقارنة عند شرائك للسيارة لأول مرة.
تأتي كثير من المخاوف من قبل مشتري السيارات الكهربائية حول كفاءة بطاريات سياراتهم بمرور الوقت ولكن أظهرت هذه الأرقام أن الكفاءة جيدة جداً بمرور الوقت.
ولكن يجب التريث قليلاً فالعينة التي تم مسحها أو إقامة الدراسة عليها قد لا تعكس بالضرورة سيارات تيسلا بالعموم، خصوصاً وأن الدراسة تمت على سيارات من مناطق قريبة من بعضها فدرجة الحرارة واحدة وثقافة السائقين هنالك واحدة والبنية التحتية للشوارع ووكالات الصيانة واحدة فلا يمكن تعميم هذه الدراسة على مكان آخر مثل السعودية أو الوطن العربي عموماً وذلك لبعض الإختلافات أولها درجة الحرارة.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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