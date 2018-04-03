كشف تقرير جديد بأن الرئيس التنفيذي الجديد لفورد السيد Jim Hackett قد حصل على راتب هو الأضخم من نوعه بين مدراء شركات السيارات والذي وصل إلى 64 مليون ريال مع نهاية العام 2017.

السيد هاكيت يأتي خلفاً للسيد Mark Fields الذي كان يتقاضى مرتب 79 مليون ريال في العام الواحد، يذكر أن معظم راتب الرئيس الجديد يتقاضاه من الأرباح التي يتلقّاها من أسهم الشركة، فكما جرت العادة في كبرى الشركات في العالم، فإن المرتب الخاص بالرئيس يتقارن مع ما تحققه الشركة من أرباح، فكلّما زادت أرباح الشركة، زاد معها قيمة السهم وبالتالي مرتب الرئيس التنفيذي.