كشف تقرير جديد بأن الرئيس التنفيذي الجديد لفورد السيد Jim Hackett قد حصل على راتب هو الأضخم من نوعه بين مدراء شركات السيارات والذي وصل إلى 64 مليون ريال مع نهاية العام 2017.
السيد هاكيت يأتي خلفاً للسيد Mark Fields الذي كان يتقاضى مرتب 79 مليون ريال في العام الواحد، يذكر أن معظم راتب الرئيس الجديد يتقاضاه من الأرباح التي يتلقّاها من أسهم الشركة، فكما جرت العادة في كبرى الشركات في العالم، فإن المرتب الخاص بالرئيس يتقارن مع ما تحققه الشركة من أرباح، فكلّما زادت أرباح الشركة، زاد معها قيمة السهم وبالتالي مرتب الرئيس التنفيذي.
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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