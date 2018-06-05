كشفت مجلة ألمانية أن وزارة النقل الألمانية ستوجه تهمة بقيمة 16.5 مليار ريال ضد مرسيدس في حالة ثبوت تطورها في قضية الإنبعاثات في حق 750 ألف سيارة بمحركات ديزل.

الإثنين الماضي شهد جلسة تحقيق مع رئيس دايملر السيد Dieter Zetsche حول القضية، وتشير الأنباء إلى أن السيارات المتضررة في القضية هي C-Class و G-Class ويصل عددها إلى أكثر من 750 ألف سيارة، هذه القضية تعيد للأذهان فضيحة فولكس واجن المشابهة في العام 2015 والتي كبّدت المجموعة غرامات بنحو 100 مليار ريال.