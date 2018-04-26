أعلنت شركة بي اس ايه الفرنسية لصناعة السيارات، التي تنتج سيارات بيجو وستروين وأوبل، ارتفاع مبيعاتها خلال الربع الأول من عام 2018، عقب أن باعت أكثر من مليون سيارة.
وقالت الشركة الثلاثاء، إن المبيعات التي بلغ 1.05 مليون سيارات ساهمت في زيادة العائدات بنسبة 42% مقارنة بالربع الأول من عام 2017.
وبلغ إجمالي العائدات خلال الربع الأول نحو 2ر18 مليار يورو (2ر22 مليار دولار)، حيث مثلت سيارات شركتي أوبل وسيارة فوكسهول البريطانية، اللتين استحوذ عليهما بي اس ايه الصيف الماضي، على 4.84 مليار يورو من إجمالي المبيعات.
وتواجه إدارة بي اس ايه في ألمانيا، حيث مقر شركة أوبل، انتقادات على خلفية عمليات شطب الوظائف المحتمل وإغلاق أحد المصانع.
ويعتزم الموظفون وأعضاء النقابات العمالية وسياسيون محليون المشاركة في احتجاج عند المصنع المقرر إغلاقه مساء اليوم.
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ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
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