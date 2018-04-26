أعلنت شركة بي اس ايه الفرنسية لصناعة السيارات، التي تنتج سيارات بيجو وستروين وأوبل، ارتفاع مبيعاتها خلال الربع الأول من عام 2018، عقب أن باعت أكثر من مليون سيارة.

وقالت الشركة الثلاثاء، إن المبيعات التي بلغ 1.05 مليون سيارات ساهمت في زيادة العائدات بنسبة 42% مقارنة بالربع الأول من عام 2017.

وبلغ إجمالي العائدات خلال الربع الأول نحو 2ر18 مليار يورو (2ر22 مليار دولار)، حيث مثلت سيارات شركتي أوبل وسيارة فوكسهول البريطانية، اللتين استحوذ عليهما بي اس ايه الصيف الماضي، على 4.84 مليار يورو من إجمالي المبيعات.

وتواجه إدارة بي اس ايه في ألمانيا، حيث مقر شركة أوبل، انتقادات على خلفية عمليات شطب الوظائف المحتمل وإغلاق أحد المصانع.

ويعتزم الموظفون وأعضاء النقابات العمالية وسياسيون محليون المشاركة في احتجاج عند المصنع المقرر إغلاقه مساء اليوم.