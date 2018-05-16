كشفت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات "جاكوار لاندروفر"عن وصول سيارة "جاكوار" E-Pace إلى صالاتها.
وتعتبر "جاكوار E-Pace" سيارة رياضية متعددة الاستخدامات المدمجة بخمسة مقاعد، وتجمع بين تصميم وأداء سيارات "جاكوار"الرياضية في سيارة رباعية الدفع ذات مقصورة رحبة وتتمتع بالعديد من المزايا العملية.
وتتسم السيارة الجديدة بمزايا التصميم والقيادة الديناميكية التي تعرف بها سيارات "جاكوار"والتي تضفي طابعاً عملياً على هويتها، إلى جانب التقنيات المتطورة التي تبقي السائق على اتصال دائم بالعالم الخارجي.
وتستوحي "جاكوار E-Pace" تصميمها الخارجي من سيارة F-TYPE، وهي تتميز بشبكة "جاكوار"الأمامية والأبعاد التي تمنحها مظهراً أنيقاً، وكذلك قصر مسافة الأجزاء المعلّقة "overhangs" من الأمام والخلف والجوانب القوية التي تمنح السيارة مظهراً جريئاً، عدا حركتها الديناميكية الرشيقة التي تتيح سهولة التحكم بشكل فوري.
وتتجلى اللمسات التي تميز سيارات "جاكوار" الرياضية من خلال انسيابية خط السقف وتصميم النوافذ الجانبية المميزة.
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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