كشفت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات "جاكوار لاندروفر"عن وصول سيارة "جاكوار" E-Pace إلى صالاتها.

وتعتبر "جاكوار E-Pace" سيارة رياضية متعددة الاستخدامات المدمجة بخمسة مقاعد، وتجمع بين تصميم وأداء سيارات "جاكوار"الرياضية في سيارة رباعية الدفع ذات مقصورة رحبة وتتمتع بالعديد من المزايا العملية.

وتتسم السيارة الجديدة بمزايا التصميم والقيادة الديناميكية التي تعرف بها سيارات "جاكوار"والتي تضفي طابعاً عملياً على هويتها، إلى جانب التقنيات المتطورة التي تبقي السائق على اتصال دائم بالعالم الخارجي.

وتستوحي "جاكوار E-Pace" تصميمها الخارجي من سيارة F-TYPE، وهي تتميز بشبكة "جاكوار"الأمامية والأبعاد التي تمنحها مظهراً أنيقاً، وكذلك قصر مسافة الأجزاء المعلّقة "overhangs" من الأمام والخلف والجوانب القوية التي تمنح السيارة مظهراً جريئاً، عدا حركتها الديناميكية الرشيقة التي تتيح سهولة التحكم بشكل فوري.

وتتجلى اللمسات التي تميز سيارات "جاكوار" الرياضية من خلال انسيابية خط السقف وتصميم النوافذ الجانبية المميزة.