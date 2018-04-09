جينيسيس لا تفكر بإفتتاح قسم خاص بالسيارات الرياضية

في مقابلة مع رئيس جينيسيس السيد Manfred Fitzgerald، تحدث عن مستقبل الشركة وما إن كانت تفكر بإنتاج فئة رياضية خاصة بها لمنافسة أقسما رياضية أخرى مثل AMG ،F Sport و RS.

حيث أكد Manfred Fitzgerald بأن جينيسيس حالياً ليست لديها أي خطط لإنتاج فئات عالية الأداء من سياراتها، حيث تركز الشركة على تطوير و تقديم سيارات جديدة في أسطولهم والذي يشمل G90 ،G80 و G70. وتحدث أيضاً عن تركيز الشركة الكبير لإنتاج سيارتهم الإختبارية الجديدة Essential.

وختم رئيس جينيسيس حديثه قائلاً أن جميع سيارات جينيسيس تمتلك بالفعل أعلى وأقوى خيارات المحركات التي تمتلكها مجموعة هيونداي كيا.