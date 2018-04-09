جينيسيس لا تفكر بإفتتاح قسم خاص بالسيارات الرياضية

في مقابلة مع رئيس جينيسيس السيد Manfred Fitzgerald، تحدث عن مستقبل الشركة وما إن كانت تفكر بإنتاج فئة رياضية خاصة بها لمنافسة أقسما رياضية أخرى مثل AMG ،F Sport و RS.
حيث أكد Manfred Fitzgerald بأن جينيسيس حالياً ليست لديها أي خطط لإنتاج فئات عالية الأداء من سياراتها، حيث تركز الشركة على تطوير و تقديم سيارات جديدة في أسطولهم والذي يشمل G90 ،G80 و G70. وتحدث أيضاً عن تركيز الشركة الكبير لإنتاج سيارتهم الإختبارية الجديدة Essential.
وختم رئيس جينيسيس حديثه قائلاً أن جميع سيارات جينيسيس تمتلك بالفعل أعلى وأقوى خيارات المحركات التي تمتلكها مجموعة هيونداي كيا.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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