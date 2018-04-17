فورد تخطط للكشف عن سيارات ذاتية القيادة بحلول 2021

تخطط شركة "فورد" لطرح شبكة من السيارات ذاتية القيادة، بحلول عام 2021، وقد أطلقت الشركة أول نماذجها الاختبارية في ميامي ويمكنها التوسع بعد ذلك خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما قاله "جيم فارلي" مسئول بالشركة في مقابلة صحفية.

وستكون السيارة بمثابة خدمة تديرها فورد بنفسها، فرغم أن الشركة لديها شراكات بشان السيارات ذاتية القيادة مع شركات مثل Lyft، فإنها تنوي "امتلاك أسطول من السيارات مخصص لخدماتها الخاصة، وهذا يشبه إلى حد ما سيارة رينو-نيسان.

وتركز جهود الشركة على خدمات نقل الركاب، إذ تحدثت قيادات الشركة مرارًا وتكرارًا عن الاستعداد لتراجع ملكية السيارات، وهذا يعني تحولاً نحو الخدمات مثل شاحنات نقل الركاب حسب الطلب، بدلاً من مبيعات السيارات الخالصة.