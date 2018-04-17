فورد تخطط للكشف عن سيارات ذاتية القيادة بحلول 2021

تخطط شركة "فورد" لطرح شبكة من السيارات ذاتية القيادة، بحلول عام 2021، وقد أطلقت الشركة أول نماذجها الاختبارية في ميامي ويمكنها التوسع بعد ذلك خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما قاله "جيم فارلي" مسئول بالشركة في مقابلة صحفية.
وستكون السيارة بمثابة خدمة تديرها فورد بنفسها، فرغم أن الشركة لديها شراكات بشان السيارات ذاتية القيادة مع شركات مثل Lyft، فإنها تنوي "امتلاك أسطول من السيارات مخصص لخدماتها الخاصة، وهذا يشبه إلى حد ما سيارة رينو-نيسان.
وتركز جهود الشركة على خدمات نقل الركاب، إذ تحدثت قيادات الشركة مرارًا وتكرارًا عن الاستعداد لتراجع ملكية السيارات، وهذا يعني تحولاً نحو الخدمات مثل شاحنات نقل الركاب حسب الطلب، بدلاً من مبيعات السيارات الخالصة.
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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