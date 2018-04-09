وصلت كرايسلر 300 الفاخرة، التي تم تصميمها لتتجاوز التوقعات، إلى أسوق المملكة.
وتجمع كرايسلر 300 بين الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطرق السريعة الأفضل في فئتها، وابتكارات حصرية بفئة السيارة، من بينها ناقل الحركة الأوتوماتيكي TorqueFlite من ثماني سرعات، وشاشة عرض لمعلومات السائق (DID) قياس 7 بوصات (177.8 ملم)، وأحدث جيل من أنظمة Uconnect™.
ويحدد شريط أنيق من الكروم فتحة الشبكة السفلية، ويمتد إلى الخارج؛ ليحيط بمصابيح ليد LED للضباب الاختيارية الجديدة، وتكشف نوافذها الجانبية المصممة بشكل أنيق والمرايا الاختيارية المطلية بالكروم عما بداخل المقصورة الفاخرة، وفي الخلف يوجد مصباح LED خلفي منحوت جديد بهالة مضاءة، تخلق مظهرًا فريدًا، يحمل توقيع كرايسلر.
ومن نظام يوكونكت المتطور الحاصل على الجوائز إلى وفرة النصوص الصوتية، ونظام الملاحة ثلاثي الأبعاد، والأنظمة الصوتية الممتازة، تحقق كرايسلر 300 مجموعة عريضة من المزايا التقنية العالية لخوض تجربة قيادة فخمة، وقيمة لا مثيل لها.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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