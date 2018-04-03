تغيرات طرأت على سيارة كيا أوبتيما 2019

ظهرت "كيا أوبتيما 2019" للمرة الثالثة في معرض نيويورك الدولي للسيارات عام 2018 بعدما ظهرت فى كوريا وجنيف، وتأتي هذه المرة بمواصفات أمريكية خالصة.

وتأتي نسخة السيارة الاساسية LX بعحلات ألومنيوم 16 بوصة ومصابيح LED DRLs مستعارة من موديل ستينجر وشبكة تهوية بلون رمادي مطفي، بينما نسخة S تأتي بمصابيح ضباب جديد ومصابيح خلفية LED وتطعيمات خارجية سوداء لامعة ومخارج عادم مزدوجة.

بينما نسخة EX فزودت بعجلات ألومنيوم 17 بوصة ومقاعد جلدية مطورة ومقاعد أمامية بخاصية التسخين ومثبت سرعة ذكي ونظام ستوب جول ومصابيح ضباب ومصابيح خلفية LED ومخارج عادم مزدوجة بصورة أساسية وعجلة قيادة بخاصية التسخين واضاء داخلية بألوان متعددة بصورة اختيارية.

أما نسخ SX وSXL فتأتي بمصابيح ضباب LED وعجلة قيادة رياضية ومثبت سرعة ذكي وعجلات 18 بوصة، مع فرش جلدي أحمر وأسود اختياري للمقاعد وفتحة سقف بانورامية ونظام صوتي هارمان كاردون وUVO Link مع نظام ملاحة وعجلة قيادة بخاصية التسخين وصادم خلفي رياضي بمصابيح ضباب ED وتضيف SXL لمسات برونزية وسوداء في الداخل مع فرش جلدي نابا للمقاعد.

وزودت السيارة بنظام ترفيهي مطور بمشغل ابل كار بلاي واندرويد أوتو وتعرف صوتي، كما زودت كل نسخ أوبتيا بباقة من نظم مساعدة السائق بدون تكلفة اضافية تشمل مساعد تجنب التصادم الأمامي وتحذير من التصادم الأمامي ومساعد انتباه السائق ومساعد حفظ المسار ومنع مغادة المسار، ويبدأ انتاج السيارة في جورجيا ولكن لم يتم الاعلان عن تافصيل السعر حتى الآن.