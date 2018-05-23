قررت شركة هيونداي طرح جيل جديد من سيارات "Kona"، بعد أن حازت على شعبية واسعة من قبل المستهلكين، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم الإخباري.
وذكر موقع "أوتو إكسبريس" البريطاني إن "هيونداي تدرس بجدية إطلاق جيل جديد من السيارات سيحمل اسم Kona N، وتلك المركبات ستزود بمحركات توربينية مميزة تجعل منها سيارات كروس أوفر رياضية وقوية".
وسيتم إطلاق تلك السيارات بنسختين: الأولى مزودة بمحرك توربيني بسعة 2 لتر وعزم 250 حصانا، وأخرى أقوى بقليل بمحرك بنفس السعة قادر على توليد عزم 275 حصانا، بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.
ستزود هذه السيارات بأنظمة أمان تمنع اصطدامها بالمركبات أو المارة على الطرقات، وأحدث أنظمة الملتيميديا والكاميرات والصوت، والعديد من وسائل الرفاهية للركاب والسائق.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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