كشفت تقارير أن الجيل الثاني من شيفروليه بولت قادم في العام 2025 والذي سيشهد بدء الإنتاج من قبالة العالم في شهر يناير وبخواص ذاتية القيادة.

تم الكشف عن بولت لأول مرة في 2016, وهي تحمل بطارية ليثيوم بحجم 60 كيلو واط/س ومحرك بقوة 200 حصان و 266 رطل-قدم من عزم الدوران، كما أنها تمتلك تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 6.5 ثانية فقط وقادرة على السير لمدى 383 كم.