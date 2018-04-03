كشفت جاكوار اليوم عن F-Pace SVR الجديدة عالية الأداء بقوة 550 حصان ومحرك V8 سوبرتشارج, وهي التي تتفوق على الفئة الأعلى من F-Pace التي تملك محرك بقوة 380 حصان و تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.1 ثانية فقط.

تتميز F-Pace SVR الجديدة بمحرك V8 سعة 5.0 لتر والذي يقدم أعلى أداء ممكن من بين سيارات مجموعة جاكوار لاند روفر، وتبلغ قوة المحرك 550 حصان و 680 نيوتن-متر من عزم الدوران بالإضافة إلى تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.3 ثانية فقط وسرعة قصوى تبلغ 283 كم/س. وقامت جاكوار بإضافة نظام العوادم الجديد Variable Valve Active Exhaust والذي يبلغ وزنه أقل بحوالي 7 كجم من النظام التقليدي.

من الإضافات التي تتوفر في F-Pace الجديدة هي جنوط مقاس 22 إنش وعجلة قيادة داخلية مزودة بنظام كهربائي يساعد على القيادة، كما تم العمل على بعض التفاصيل الجديدة في التصميم مثل تغيير الصدام الأمامي وتوسعة مداخل الهواء التي أصبحت أضخم من السابق كما أن التغييرات طالت أيضاً الجناح العلوي. وتم صنع دواسات القيادة من الألمنيوم وإضافة شاشة تعمل باللمس مقاس 10 إنش