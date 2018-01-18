جيب جراند شيروكي 2019 تنطلق بمعرض ديترويت بهذه المواصفات

انطلقت جيب جراند شيروكي 2019 بمعرض ديترويت للسيارات 2018، ويحمل تصميم السيارة مزيد من الجاذبية عن الموديل السابق منها.
وزودت السيارة الجديدة بمصابيح أمامية أنيقة جديدة مشابهة للموجودة في جيب كومباس، كما زودت السيارة بتغييرات في مؤخرة السيارة ومصابيح خلفية مختلفة بلمسات LED وباب خلفي مطور وصادم بلون داكن وقضبان للسقف تكمل شكل السيارة الجديد.
وستباع شيروكي 2019 بثلاث محركات مختلفة بمحرك قياسي سعة 2.4 لتر Tigershark بقوة 180 حصان وهناك محرك ثاني سعة 2 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني مستعار من رانجلر الجديدة بقوة 270 حصان وهناك محرك ثالث مألوف سعة 3.2 لتر بنتاستار V6 بقوة 271 حصان.
ويأتي المحرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني بنظام حقن مباشر وتكنولوجيا ستارت ستوب وخامات خفيفة الوزن في بعض أجزاء المحرك لتحسين كفاءة استهلاك الوقود. وسيتوفر للسيارة 3 مستويات تجهيز هي Latitude وOverland وTrailhawk.
وبالنسبة لنسخة Latitude فهي الارخص في السعر بواقع 25 ألف دولار بينما تبلغ أسعار النسخ الأخرى 40 ألف دولار عند تزويدها بكماليات متعددة.
والاختلافات الشكلية بين النسخ الثلاثة واضحة مع خطافين كروم ويتحول للون الأحمر في نسخة Trailhawk مع صادم أمامي بتصميم جديد مع عجلات 17 بوصة وأقواس عجلات ممتدة واطارات للطرق الوعرة وزيادة ارتفاع ركوب السيارة، ويتوقع تقديم السيارة في أمريكا لدى التجار في الشهور المقبلة.
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ظهرت العارضة الشهيرة كيت موس يوم الخميس على المنصة في باريس بعد غياب لسنوات، وكانت البالغة 44 عاما وصلت إلى باريس لمناسبة عيد ميلادها الـ44 هذا الأسبوع، وقد رافقت موس على المنصة زميلتها وأيقونة الموضة من نينتيز ناعومي كامبل. إذ خطت موس على المنصة بجانب زميلتها القديمة ناعومي كامبل، والبالغة 47عاما، في عرض مجموعة أزياء لويس فيتون لشتاء 2019 التي أقيمت في أسبوع الموضة للرجال في باريس، وقد ارتدت العارضتان المعاطف المضادة للأمطار، وأحذية بوت ماركة "دي إم"، وقد تشابكت العارضاتان الأيدي مع مصمم الأزياء الإنجليزي كيم جونزو البالغ 39 عاما، الذي قدم عرضًا استثنائيا بعد سبع سنوات من رحيلة عن دار الأزياء وخلال العرض، تألقت كيت موس وناعومي كامبل على حد سواء أسفل المنصة برفقة المصمم، مع صرخات مبهجة من الحضور، وعلى الرغم من سن كيت موس ظهرت أكثر إشراقا
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