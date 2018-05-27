فولكس فاجن توقف مؤقتًا إنتاج موديلات ديزل

أوقفت شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات إنتاج موديلات ديزل مهمة بسبب عيب فني، وقررت تحديث وتجديد محرك 2.0-TDI.
إلى جانب انها أعلنت وقف إنتاج موديلات باسات مؤقتًا التي تعمل بمحرك دفع أمامي وناقل الحركة المزدوج 7-Gang-DSG جانج وموديلات اريتون المزودة بهذه التجهيزات وذلك لحين " إعداد تدابير تصحيحية".
ومن الممكن أن يحدث في الموديلات المزودة بمحرك TDI سعة 2 لتر، والذي يعمل وفقا لمعيار يورو6 بناقل الحركة المزدوج Gang-DSG "، أن يشير ضوء التحذير الأصفر إلى حدوث مشكلة مع نظام المعالجة اللاحقة للعادم، على الرغم من عدم وجود مشكلة من هذا النوع فعليا"، وفقا لبيانات فولكس فاجن.
ويتعين على العملاء أخذ أي تفعيل للضوء التحذيري الأصفر الخاص بمؤشر المحرك، مأخذ الجد والتشاور مع أحد الموزعين المعتمدين لتحليل الخطأ الظاهر.
وأوضحت الشركة أنه يجري العمل على توفير إجراء تصحيحي حتى تقدم بأحدث ما يمكن، تحديثا للبرامج للسيارات التي تم تسليمها بالفعل ولتتمكن من استئناف توريد السيارات الجديدة المتضررة من هذا العيب.
وتابعت الشركة أنه وفقا " للتقدير الحالي، فإن ذلك سيكون متاحا في الربع الرابع من 2018".
كما توفر الشركة عروضا بديلة وذلك نظرا لطول فترة تسليم السيارات المتضررة من هذا العيب، ويأتي طول هذه الفترة لأن سيارات الباسات واريتون المزودة بناقل الحركة المزدوج، والتي تعمل وفقا لمعيار يورو6، تحظى بشعبية لدى أصحاب الأسفار الكثيرة والجهات التي تشتري أساطيل سيارات.
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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