فولكس فاجن توقف مؤقتًا إنتاج موديلات ديزل

أوقفت شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات إنتاج موديلات ديزل مهمة بسبب عيب فني، وقررت تحديث وتجديد محرك 2.0-TDI.

إلى جانب انها أعلنت وقف إنتاج موديلات باسات مؤقتًا التي تعمل بمحرك دفع أمامي وناقل الحركة المزدوج 7-Gang-DSG جانج وموديلات اريتون المزودة بهذه التجهيزات وذلك لحين " إعداد تدابير تصحيحية".

ومن الممكن أن يحدث في الموديلات المزودة بمحرك TDI سعة 2 لتر، والذي يعمل وفقا لمعيار يورو6 بناقل الحركة المزدوج Gang-DSG "، أن يشير ضوء التحذير الأصفر إلى حدوث مشكلة مع نظام المعالجة اللاحقة للعادم، على الرغم من عدم وجود مشكلة من هذا النوع فعليا"، وفقا لبيانات فولكس فاجن.

ويتعين على العملاء أخذ أي تفعيل للضوء التحذيري الأصفر الخاص بمؤشر المحرك، مأخذ الجد والتشاور مع أحد الموزعين المعتمدين لتحليل الخطأ الظاهر.

وأوضحت الشركة أنه يجري العمل على توفير إجراء تصحيحي حتى تقدم بأحدث ما يمكن، تحديثا للبرامج للسيارات التي تم تسليمها بالفعل ولتتمكن من استئناف توريد السيارات الجديدة المتضررة من هذا العيب.

وتابعت الشركة أنه وفقا " للتقدير الحالي، فإن ذلك سيكون متاحا في الربع الرابع من 2018".

كما توفر الشركة عروضا بديلة وذلك نظرا لطول فترة تسليم السيارات المتضررة من هذا العيب، ويأتي طول هذه الفترة لأن سيارات الباسات واريتون المزودة بناقل الحركة المزدوج، والتي تعمل وفقا لمعيار يورو6، تحظى بشعبية لدى أصحاب الأسفار الكثيرة والجهات التي تشتري أساطيل سيارات.