مرسيدس «G-Class G63 2019» تنطلق بقوة 577 حصاناً

كشفت شركة «مرسيدس AMG» الستار عن طراز عام 2019 من سيارتها «G-Class G63» المعززة بمحرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة أربعة لترات، والمعزز بتوربو مزدوج يضمن لها انتاج قوة 577 حصاناً.
وزودت السيارة بالجيل الأحدث من نواقل الحركة الأوتوماتيكية المكونة من تسع سرعات، ما يسمح لأسطورة الأراضي الوعرة الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.5 ثوانٍ، وصولاً إلى سرعة قصوى محددة إلكترونياً تقف عند 220 كيلومتراً في الساعة، وبإمكان عملاء الشركة اختيار حزمة «AMG Drive» الكفيلة برفع محدد السرعة القصوى إلى 249 كيلومتراً في الساعة. وتزخر «G-Class G63» بنظام دفع رباعي «Performance 4 Matic» جديد كلياً، مع نسب توزيع عزم دوران تنحاز بنسبة أكبر إلى العجلات الخلفية بنسبة 60% للخلف مقارنة بـ40% للأمام، الأمر الذي يعطي السيارة الجديدة رشاقة واحتكاكاً أفضل على مختلف المسالك.
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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