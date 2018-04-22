بي إم دبليو تطلق نسخة competition من m2 بقوة 410 حصان

أطلقت شركة بي إم دبليو نسخة Competition من سيارتها الرياضية المدمجة M2 بمزيد من القوة والجاذبية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سياتها الجديدة M2 Competition تطل بمقدمة جديدة مع فتحات تهوية كبيرة، وشبكة مبرد سوداء، ومرايا خارجية جديدة، وكشافات LED.

وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك مستقيم سداسي الأسطوانات سعة 3 لتر وبقوة 302 كيلووات/410 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 550 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة ثنائية الأبواب من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.2 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كلم/س، كما يمكن رفع هذه القيمة إلى 280 كلم/س نظير تكلفة إضافية.

وتستهلك السيارة في أحسن الظروف 9.2 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 209 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويتوفر للسيارة ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي مزدوج القابض.

ومن المميزات الجديدة، التي تتمتع بها السيارة، مجموعة عادم مزدوجة المخرج، بالإضافة إلى خيارات المقاعد الرياضية والمكابح الرياضية.

ولم تكشف بي إم دبليو بعد عن سعر السيارة M2 Competition الجديدة.