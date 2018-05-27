احتفلت شركة نيسان على طريقتها الخاصة لبيعها 100 ألف سيارة كهربائية من طراز ليف، وقدمت في الاحتفال تصميم مكشوف من السيارة الذي اطلق عليها اسم Nissan Leaf Open Car، وجاء هذا فقًا لما نشره موقع slashgear.

والسيارة التي كشفت عنها نيسان أثناء الحفل هي نسخة دعائية، ولم يظهر عنها أي تفاصيل حتى الآن، كما جاءت النسخة الرياضية من "ليف" بنفس خصائص السيارة التقليدية ولعل من أبرزها نظام القيادة الشبه ذاتية.

ومن المتوقع أن يتم تزويد السيارة الكهربائية الرياضية بمحرك "ليف" التقليدي، الذي يولد قوة 147 حصان، وبطارية سعة 40 كيلو وات.